U2 presenta la nueva versión de 'With Or Without You'

Hace unos días conocimos que el nuevo proyecto musical de U2 ya tenía nombre, apellidos y fecha de nacimiento: la banda irlandesa confirmaba que Songs of Surrender era el título de su nuevo trabajo, una colección de 40 de sus icónicas canciones, regrabadas y reinterpretadas para 2023 y que se lanzará el viernes 17 de marzo.

Este nuevo álbum no solo completa una trilogía con sus últimas obras, Songs Of Innocence (2014) y Songs Of Experience (2017), sino que sirve de complemento a Surrender: 40 canciones, una historia (Reservoir Books), la biografía recientemente publicada por Bono.

En Songs Of Surrender, que ha sido producido por The Edge, vamos a revivir algunas de las canciones más célebres de sus más de 40 años de carrera, como With Or Without You, One, Beautiful Day, Sunday Bloody Sunday o Invisible, pero con una interpretación renovada, cada una de las cuales ha sido registrada de manera completamente nueva, con arreglos inéditos y, en algunos casos, letras modificadas.

U2 - Songs Of Surrender (Trailer)

Hace unos días pudimos escuchar Pride (In the Name of Love), el primer adelanto de este nuevo disco; una versión reinterpretada, en acústico, de esta canción perteneciente al disco The Unforgettable Fire de 1984, el que fue el cuarto álbum de estudio de la banda.

Hoy le toca el turno a otro gran clásico, With Or Without You, perteneciente a The Joshua Tree, el quinto álbum de estudio de los irlandeses.

With Or Without You (Songs Of Surrender)

Según ha explicado The Edge, el concepto de este nuevo trabajo es regrabar sus clásicas canciones desde un punto de vista del siglo XXI. "La música te permite viajar en el tiempo, y sentimos curiosidad por saber cómo sería traer nuestras primeras canciones al presente y darles la oportunidad, o no, de una reinvención del siglo XXI", ha dicho.

"Lo que comenzó como un experimento se convirtió rápidamente en una obsesión personal, ya que muchas de nuestras canciones dieron paso a una nueva interpretación. La intimidad reemplazó la urgencia del post punk. Llegaron nuevos tempos, nuevas claves y, en algunos casos, nuevos acordes y nuevas letras. Una gran canción, resulta que es algo indestructible", añade The Edge sobre el proyecto.

Los 40 temas recién grabados se presentan en cuatro álbumes separados, cada uno bajo el nombre de un miembro de la banda. Según The Edge: "Fue emocionante escuchar cómo las canciones interactuaban y determinar el orden de los cuatro álbumes; encontrando segmentos sorprendentes y sintiéndome como un DJ. Una vez que tuvimos los cuatro álbumes distintos, fue fácil ver quién sería el protagonista de cada uno".