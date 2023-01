Marisa Jara se sincera tras perder el segundo bebé que estaba esperando

A finales de diciembre de 2022, Marisa Jara reveló que había perdido el bebé que estaba esperando después de varios meses de embarazo. La diseñadora de joyas, que había anunciado su estado apenas un mes antes, estaba muy ilusionada con la llegada de su segundo hijo.

"Un pajarito me ha dicho que vuelvo a ser mamá. Y no podemos estar más felices con esta noticia sorpresa que no esperábamos", compartía entusiasmada con una fotografía junto a Tomás, su primogénito.

La modelo, que ha superado un cáncer de estómago y 19 operaciones de endometriosis, estaba muy contenta de haber podido fecundar una nueva vida de forma natural -"un milagro", como definió-, ya que su primer hijo nació por fecundación in-vitro en su deseo de formar una familia con su marido Miguel Almasa y ser madre primeriza.

Marisa atendió ayer a Europa Press en la recepción de la Semana Internacional de Moda Flamenca que tuvo lugar en FIBES, el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Allí, se sinceró sobre su salud: "Son cosas que pasan y que bueno, que te dejan echan polvo, pero como siempre, sabéis, yo soy muy positiva. Siempre intento mirar hacia delante, ver la parte buena y ya está".

A pesar de todo, Jara ha estado muy bien acompañada en todo momento por su núcleo más cercano, el cual le ha servido de refugio para sobreponerse a este varapalo tan duro que le ha dado la vida. "Ya tengo a Tomás, a mi bebé, y no puedo pedir más. Hay tantísimas mujeres que ni si quiera tienen un bebé y que lo desean, que yo no puedo ser tan egoísta. Dentro de lo que cabe estoy contenta porque encima tengo que estar agradecida" ha expresó a la agencia.

Tomás, la luz de su vida

"(Mi hijo Tomás) Le quita las penas a cualquiera. Es un niño, no es porque sea mi hijo, pero es un niño muy especial Su padre y yo estamos veinticuatro horas, las que podemos, cuando no trabajamos estamos con él. Y un día como hoy, que tenemos un evento o que tenemos que trabajar, lo echamos tanto de menos. Es un niño que te llena el corazón", ha declarado sobre su pequeño del alma, en quien está volcada plenamente.