Superventas España 2022: Bad Bunny, Quevedo con Bizarrap, Rosalía y Sebastián Yatra se reparten el trono

En los últimos 20 años en España, sólo un artista fue capaz de arrebatar a lxs artistas españolxs el trono del Superventas España. Sucedió hace un par de años con Bad Bunny y su YHLQMDLG que se convirtió en el disco más vendido del 2020. C. Tangana recuperó para nuestro país la corona el pasado 2021 pero en 2022 ha vuelto a viajar hasta Puerto Rico, la tierra natal de Benito Antonio Martínez Ocasio, el artista que más discos ha vendido en los últimos 365 días.

Los discos más vendidos en España en 2022

Un verano sin ti se ha convertido en el líder absoluto en venta de álbumes logrando 5 dobles discos de platino. El año del conejo y de su disco. Una fiebre a la que el mercado español no ha sido inmune. Sus cifras de ventas fueron espectaculares colocándolo en el nº 1 de la lista oficial de ventas española por 23 semanas, que solo se vieron interrumpidas, en su tercera semana en listas, con la entrada al número 1 del artista británico Harry Styles, que lo movió al nº 2 durante 7 días tras los que recuperó su trono.

El Top 100 Álbumes anual de 2022 vuelve a demostrar que una gran cantidad de géneros, artistas y lanzamientos tienen cabida en los ránkings de éxitos de ventas en nuestro país, poniendo entre los 100 álbumes más vendidos a 40 trabajos discográficos de artistas españoles. La lista del pasado año pone junto a Bad Bunny a Rosalía con su Motomami en el nº2 y a C. Tangana en el nº 3 con su álbum de 2021 El Madrileño que, tras ser el más vendido en ese año, se mantiene en el top 3 de 2022.

Manuel Carrasco con Corazón y flecha (en el puesto 8 anual), El Barrio con Atemporal (puesto 15) y Pablo Alborán y su La cuarta hoja (puesto 16) se posicionan dentro de los primeros 20 puestos de la lista de venta anual a pesar de haber lanzado sus trabajos en las últimas semanas del año. También Leiva entra en este corte de los 20 primeros con el puesto 18 con su trabajo de finales de 2021 Cuando te muerdes el labio.

#ListasOficialesdeVentadeMúsicadeEspaña

Hoy hemos publicado las listas oficiales de música de España 2022, toda la información la tienes en nuestra web para saber qué hemos escuchado el año pasado!https://t.co/YQ5EpPEqpx#ProductoresdeMúsica #MúsicaGrabada pic.twitter.com/9FUc3tAylp — Promusicae (@Promusicae_es) January 26, 2023

Durante 19 semanas artistas españoles han ocupado el nº 1 de ventas en alguna de las 52 semanas de 2022 (Alejandro Sanz con Sanz las dos primeras de 2022, Los Planetas con Las canciones del agua, Belén Aguilera con su esperado segundo trabajo Superpop, Dani Fernández también lo consiguió con su segundo trabajo discográfico en solitario Entre las dudas y el azar, C. Tangana que volvió a lograr el nº 1 con El Madrileño, Fangoria con su trabajo Edificaciones paganas, Rosalía (que estuvo 6 semanas seguidas en la primera posición), Manolo García y Mi vida en Marte, Manuel Carrasco (3 semanas con Corazón y Flecha), Pablo Alborán y La cuarta hoja y Marea con su trabajo Los potros del tiempo.

La música latina sigue manteniendo el tirón en nuestro país y encontramos en las primeras posiciones a artistas como Rauw Alejandro con Viceversa (puesto 5), Sebastián Yatra y su Dharma (puesto 6), Bad Bunny triplica sus posiciones en listas (con YHLQMDLG (puesto 7) y El último tour del mundo (puesto 12)), Feid y su Feliz cumpleaños Ferxxo te pirateamos el álbum (puesto 11), Camilo con En mis manos (puesto 14), Daddy Yankee con Legendaddy (puesto 19), Eladio Carrión con su trabajo Sauce boyz 2 y Karol G con KG0516 (puesto 25) entre los puestos del primer cuarto de la lista.

La música anglosajona también tiene su lugar de importancia en la lista anual con el ídolo de masas Harry Styles y su trabajo Harry`s house que se cuela en el número 4, acompañado de Taylor Swift y su exitoso décimo disco Midnights que, además de desbancar a Bad Bunny del nº 1 en la semana de su lanzamiento, acumula la posición 9 de la lista anual. Dos mujeres se suman a las posiciones más altas del top 100 anual de álbumes: Olivia Rodrigo con su álbum debut editado en 2021 Sour (puesto 13) y Dua Lipa que dos años después de lanzar su segundo disco Future nostalgia logra quedarse en la posición 17.

Las canciones más escuchadas del 2022 en España

Y si Bad Bunny es el líder indiscutible en la lista de los discos más vendidos, en el top de canciones más escuchadas del pasado año figuran Bizarrap y Quevedo con su BZRP Music Sessions #52 como no podía ser de otra forma. Un líder destacadísimo a quién ni siquiera Bad Bunny es capaz de hacer sombra.

El tema de Bizarrap y Quevedo no sólo ha sido la canción del verano en las pistas de baile, sino que las ventas así lo han confirmado sin paliativos, acumulando 10 certificaciones de Discos de Platino expedidos por Promusicae. Las pistas y las ventas también han posicionado a La Bachata de Manuel Turizo, Despechá de Rosalía, Tití me preguntó de Bad Bunny y Tacones Rojos de Sebastián Yatra como 2, 3, 4 y 5, respectivamente, del Top 100 Canciones.

Sólo 4 canciones en el top 100 canciones no son en castellano, lo que corrobora el interés del público por la música en español, pero llama la atención que sólo 37 canciones de las 100 son de artistas españoles (o colaboraciones con artistas españoles).

Los vinilos más vendidos

Un mercado cada vez más en auge es el de la venta de vinilos. Y si Rosalía se había quedado en el segundo puesto en los discos y en el tercer lugar en la de singles, aquí Motomami arrasa por encima de todos los demás.

Las ventas de música en este formato físico refleja una gran variedad de estilos y artistas a lo largo de toda la lista. Un 50 % de las entradas son de artistas españoles, que acompañan al nº 1 de Rosalía con Motomami, con ejemplos como C. Tangana que con El Madrileño tiene el puesto 4, Amaia y Cuando no sé quién soy que se queda en el nº 11, Manuel Carrasco se sitúa el 12 con Corazón y Flecha en tan sólo 5 semanas, Los Planetas con Las canciones del agua, están en el puesto 12, Fito y Fitipaldis entra al 14 con Cada vez más cadáver, Viva Suecia y El amor de la Clase que sea se posicionan en el 17, Vanesa Martín con 5 semanas de venta de Placeres y Pecados se sitúa en el 18, Leiva sitúa a Cuando te muerdes el labio en el 19, y cierran el primer cuarto de la lista Carolina Durante en el 21 con Cuatro Chavales, Alejandro Sanz con Sanz en el 22, Raphael situado en el 24 con Victoria y Vetusta Morla son el puesto 25 con Cable a Tierra.

Junto a lanzamientos y discos actuales encontramos clásicos musicales como Thriller 40 aniversario del malogrado Michael Jackson (en el puesto 23) y varios discos de flamenco se cuelan entre las más vendidos en vinilo, de Camarón de la Isla (La leyenda del tiempo y Leyenda Flamenca en los nº 68 y 69 respectivamente).

La canción más radiada en España en 2022

La radio continúa siendo una gran plataforma para la promoción y difusión musical, con importantes audiencias que acercan las producciones discográficas al público, consolidando los éxitos de determinados artistas y estilos. En 2022 Dile a los demás de Dani Fernández es la canción española más radiada ocupando el número 5 del top radios musicales, seguida de Formentera de Aitana/Nicki Nicole y Música Ligera de Ana Mena, en los puestos 6 y 7, respectivamente. Estas dos artistas españolas comparten, además, hito en 2022: ambas cuelan 3 canciones cada una en distintas posiciones del Top 50 radios.

Pero el número 1 de esta clasificación es para Tacones rojos de Sebastián Yatra seguido por As it was de Harry Styles y Stay de The Kid Laroi y Justin Bieber.

Todos estos datos han sido publicados por Promusicae, la asociación que representa el 95% del mercado discográfico español, y AGEDI, la entidad de gestión de los productores de música gracias a las cifras obtenidas por Gfk, líder en analítica de datos.