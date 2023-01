Harry Styles, rey del 2022 en Reino Unido

Las listas británicas del año 2022 ya tienen a su líder indiscutible. Después de un año repleto de la mejor música con artistas de talla mundial, un sólo intérprete ha conseguido alzarse como el rey superventas del Reino Unido: Harry Styles.

Por primera vez en la última década, la compañía que regula las listas británicas ha confirmado que los 10 singles más escuchados del año son todos británicos. As it was del inglés supera a todas las canciones de sus compañeros incluyendo Bad habits y Shivers de Ed Sheeran, Peru de Fireboy DML junto al propio Sheeran, Go de Cat Burns, Running up that hill de Kate Bush, Heat Waves de Glass animals, Where are you now de Lost Frequencies y Calum Scott, Afraid to feel de LF System y Seventeen going under de Sam Fender.

As it was de Harry Styles está en lo más alto del ranking de canciones más escuchadas de 2022 a nivel global. Todo un himno mundial desde su fecha de lanzamiento el pasado mes de abril y que ya acumula más de 1.500 millones de reproducciones en todo el planeta.

Top álbumes UK 2022

El nombre del solista inglés también aparece en el primer lugar del ranking de discos más populares del 2022 en las listas de ventas. Harry's House ha elevado al inglés a lo más alto del Top en apenas 8 meses.

Resulta difícil encontrar discos recientes en los que un artista se abra en canal como ha hecho Harry Styles en Harry's house. Al menos eso se desprende de la primera tarjeta de presentación de este álbum, As it was.

"Creo que todos pasamos por un gran momento de autorreflexión, de mirarnos el ombligo y no sé si hay algo más introspectivo que hacer un álbum de estudio. Es tan ensimismado (...). Ahí te das cuenta de que esa sensación de hogar no es algo que obtienes de una casa; es una cosa interna de tener tu propio espacio en tu cabeza y tener bienestear mental. Te das cuenta de eso cuando te detienes por un minuto" confesó el artista.

"El 2022 cambió mi vida. No puedo empezar a agradecer a todos los que me apoyaron a través de ello, nunca lo olvidaré. Espero que tu fin de año esté lleno de felicidad y calma. Los amo a todos. Nos vemos el año que viene. H" publicó en su cuenta oficial de Instagram como broche a un 2022 que difícilmente olvidará.

Este es el Top10 de los discos más vendidos en Reino Unido en 2022

Harry Styles -Harry's house Ed Sheeran - Equals Taylor Swift - Midnights The Weeknds - The highlights Olivia Rodrigo - sour Eminem - Curtain Call Elton John - Diamonds Fleetwood Mac - 50 years Don't stop Little Mix - Between us Abba - Gold

Este es el Top10 de las canciones más escuchadas en Reino Unido en 2022