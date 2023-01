Sam Smith publica ‘Gloria’: un camino hacia la superación de sus luchas personales

Hemos tenido que esperar reigiosamente otros tres años, pero el nuevo disco de Sam Smith ya está aquí para disfrute de nuestros oídos. Gloria ha llegado como una luz en el horizonte y, aprovechando su fecha de lanzamiento, se ha reunido con Zane Lowe en su programa de entrevistas para Apple Music 1.

Además de reafirmarse en que la música sigue siendo su salvavidas, Sam se ha abierto en canal para reflexionar sobre su evolución, tanto en el plano personal como profesional. Entre otras cuestiones, ha relatado los altibajos y aprendizajes que ha obtenido desde que salió del armario como persona no binaria, de su hermosa amistad con Ed Sheeran y, aparte de conquistar sus luchas internas, también ha tenido tiempo para celebrar pequeñas victorias y reconocimientos, como ser invitado a actuar en la Casa Blanca por el Presidente Biden, actuar en Saturday Night Live junto a Sharon Stone y salir de gira nuevamente después de una década en la industria.

La evolución de su carrera, fruto de la liberación

Sobre su liberación personal y artística, asegura que se dijo "Tengo que tirar esta puerta abajo" y lo hizo. Tras ello, reconoce que "durante un tiempo fue un caos, pero ahora siento que he cogido el ritmo y estoy aprovechando lo que quiero hacer", expresa, y gracias al apoyo de los compañeros de industria de los que se rodea, siente que se está acercando cada vez más al artista de sus sueños, lo cual "es una sensación increíble, una locura".

"Yo era un chico gay aislado en un pueblo. No experimenté ciertas cosas mientras crecía. Recuerdo que sólo con el acoso en el colegio y demás, me evadía a otros lugares en mi cabeza. Incluso en lo que se refiere a mi carrera, la idea de ser famoso o conocido, o de ser un cantante de éxito, era lo que me rondaba por la cabeza. Era como decirle 'jódete' a los chicos de la escuela. Pensaba así es como voy a recuperar mi poder, mi voz. Y lo alimenté. Así es como llegué hasta aquí en cierto modo y todavía lo hago a veces, pero ahora de una manera más saludable, porque la esperanza es algo hermoso en lo que refugiarse y la base de todo, la fama nunca fue en lo que realmente me basé. Fue la música y eso ha sido lo que me ha salvado de nuevo en los últimos tres o cuatro años. Casi no me creo que la música consiga salvarme una y otra vez, es increíble", añade.

La dura realidad de la juventud trans y queer

Dice que, tras haberse declarado como persona no binaria y abiertamente queer, existen dos lados: su vida personal y su vida pública. "En mi vida personal no hay nada negativo. Mi familia puede comunicarse conmigo, siempre lo han hecho, pero ahora se comunican conmigo incluso mejor. Mi vida amorosa ha mejorado. Me siento adorable, me siento cómode en mi piel, me pongo lo que quiero ponerme. Desde que cambié de pronombre, me he sentido como en casa. Ojalá hubiera sabido cuáles eran las palabras cuando estaba en la escuela, porque me habría identificado así. Porque es lo que soy y es lo que siempre he sido", explica.

Y, sobre su exposición como personaje público y en su trabajo, cree que "el único aspecto negativo ha sido la cantidad de odio y mierda. Era simplemente agotador. Fue muy duro, no era solo yo en casa buscando mi nombre en Google... Estaba en las p*** noticias. Era difícil no verlo, pero ahora puedo lidiar con no buscarme en Google, no leer comentarios, ahora es algo que puedo controlar", afirma.

Sin embargo, muestra contundencia para hablar de la realidad de los jóvenes que forman parte del colectivo LGTBI, especialmente en Reino Unido. "Lo que la gente no sabe de las personas trans no binarias en el Reino Unido es que (ese odio y esa violencia) ocurre en la calle. En la calle me maltratan verbalmente más que nunca. Creo que lo más duro fue estar en casa en el Reino Unido y que la gente me gritara por la calle. Alguien me escupió en la calle, es de locos. Lo que me parece duro es que, si eso me pasa a mí que tengo fama y soy una estrella del pop, ¿te imaginas lo que sienten otros niños, como los niños queer? Es muy triste que estemos en 2023 y siga pasando. Es agotador, especialmente en Inglaterra", exclama.

En contraposición a lo que se encuentra a su país de origen, Sam ha sentido muy buena acogida en Estados Unidos. "Ha sido una locura estar en Nueva York y Los Ángeles, porque siento que puedo vestirme y ser yo mismo más en estas ciudades que en casa, porque Estados Unidos es un lugar complejo y es una sensación salvaje, fui a la Casa Blanca y el tener a Biden allí de promulgando todas esas cosas, hablando de las personas trans y cómo él los ve. No he oído eso en mi propio país por parte de los políticos", manifiesta.

La dismorfia corporal y otros problemas de salud mental

"En 2017 me moría de hambre, estaba realmente famélico. Es indescriptible hacia atrás y ver algunas de esas fotos; creo que la gente no se da cuenta de que mido 1,80 m. Soy una persona grande. Tenía dismorfia corporal completa, creo que fue una reacción a la fama, un mecanismo de control durante mi segundo álbum, porque había mucha presión a mi alrededor y la presión que me puse a mí misme. Pero también creo que necesitaba hacerlo, porque siempre necesitaba llegar a ese peso de una forma rara. Además, recuerdo que en la portada de The Thrill of It All elegí deliberadamente una en la que parecía realmente enferme. Porque el álbum estaba destinado a ser oscuro, tenía que ser oscuro. Tenía que parecer exhausto, porque eso es lo que yo era, y ese era el momento en el que me encontraba, no me preocupaba compartirlo. Así que definitivamente elegí una portada que era verdadera y honesta", destaca.

A mitad de la gira, precisamente, de ese proyecto, indica que empezó a tener conversacones sobre el género. Mi salud mental se puso bastante intensa, porque tengo TOC y ahí empeoró mucho; fue entonces cuando todo empezó a desenmarañarse y estuve así durante dos años.. Soy, lo que yo yamo a mí misme, un perfeccioniste en recuperación. Siento que así es como me siento. Todos los días pienso que está bien no ser perfecto. Creo que siempre he pasado por eso, pero creo que la fama por mi trabajo lo ha exasperado".