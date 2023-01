Aitana hace borrón y cuenta nueva: ¿es una indirecta?

Apenas hace una semana, Aitana nos anunciaba que se encontraba en Los Ángeles preparada para meterse en los estudios y sumergirse en lo que podría ser su nuevo proyecto. Con un "volvimos", la artista revolucionaba las redes sociales y despertaba las sospechas sobre su nuevo disco.

Antes de volver al ruedo, Aitana aprovechaba para descansar unos días y, además de disfrutar de una escapada a Disneyland, ha asistido a un concierto de uno de sus artistas favoritos en directo: Harry Styles. Un show del que no podía evitar compartir la inmensa ilusión que le ha hecho ir: "El mejor concierto de mi vida", escribía.

Ha sido un 2022 muy ajetreado en lo que respecta a lo laboral. Además de estar on fire con su gira 11 Razones Tour, también se ha introducido en el mundo de la interpretación con La Última y ha mantenido sus compromisos con varias marcas. Desde luego, un no parar.

Pero también han sido unos meses muy moviditos en lo sentimental. El año no terminaba con un buen sabor de boca para la cantante (o sí). Y es que, a principios de diciembre se filtraba su ruptura con Miguel Bernardeau tras cuatro intensos años de noviazgo. Según los rumores que han corrido en los últimos meses, en medio de esta situación, Aitana podría haber vuelto a sentir mariposas con Sebastián Yatra y es que las noticias sobre su posible relación no han cesado.

¿Nueva era?

Sin embargo, como ya adelantábamos, la catalana ha preferido hacer oídos sordos y se ha centrado en lo verdaderamente importante para ella: la música. Como bien dice el refrán, año nuevo, vida nueva; y la artista desde luego se lo ha tomado muy apecho.

Desde que salió de la Academia de Operación Triunfo no ha dejado de sumar un éxito tras otro, y su esfuerzo, constancia y perseverancia le han llevado a lo más alto y a estar componiendo o grabando lo que sería su cuarto disco.

Aitana ha borrado su descripción e historias destacadas de Instagram, y ha publicado esta foto en Colkie

Se viene A3 pic.twitter.com/9kCI0hBx30 — Aitaner4ever | Fan Page (@I_Aitaner4ever) January 28, 2023

AITANA A QUITADA TODAS LAS DESTACADAS EN SU INSTAGRAM SOCORRO — leti 🎄❄️🎅🏻 (@fanxidols_) January 28, 2023

No sabemos qué vendrá después de Tráiler, Spoiler y 11 Razones, pero todo apunta a que estaría más cerca de lo que pensamos. Su último pasito ha sido borrar toda su biografía e historias destacadas de Instagram y no dejar ni rastro de su última gira. Poco queda ya del mítico hashtag que acompañaba su perfil, aunque no dudamos que tardará poco en volver con nueva música.