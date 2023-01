El hilo viral de Jorge Jurado al rescatar un perro abandonado: “Ahora está en casa de Currito de Los Serrano”

La siguiente historia demuestra que el ser humano es capaz de lo peor y también de lo mejor. El protagonista es un pobre perro abandonado de raza Rottwailer, aunque en honor a la verdad el verdadero protagonista es la persona que lo rescató. Algo que podría haber quedado en el anonimato pero que en esta ocasión ha sucedido justo lo contrario. Todo gracias a Jorge Jurado, el actor que hace dos décadas dio vida a Curro, el pequeño de Los Serrano.

A través de su perfil oficial en las redes sociales, el intérprete ya avisaba que la historia del perro iba a generar una mala corriente que prefería mantener en secreto hasta que pasase la ola de la noticia del 'retorno' de los personajes en una reunión única.

Y cuando empezó a describir paso a paso lo que había sucedido, las redes sociales enloquecieron y se convirtieron en un fenómeno viral aún mayor que cualquier reunión de la famosa familia de Telecinco. ¿Listos para alucinar?

Para la “persona” que ha abandonado a su perro en Plaza Castilla:



"Para la “persona” que ha abandonado a su perro en Plaza Castilla:

Quería dedicarte unas palabras para que sepas que tu ROTTWEILER está en mi casa, sí, fíjate lo pequeño que es el mundo, tu perro esta ahora en la casa del puto “Currito de los Serrano”. Quería decirte que lo hemos encontrado atado con bridas justo donde lo dejaste, en una farola en Plaza Castilla.

Tenia signos de deshidratación y desnutrición a 4ºC. Por sus costillas y huesos marcados, llevabas varias semanas o incluso meses sin alimentarle como corresponde. Quería felicitarte, el perro se está portando muy bien para como le has tratado, se nota que le has zurrado lo que no está escrito, como se puede ver por la cicatriz que tiene en la cabeza, y obviamente lo que no sabremos porque no se puede observar a simple vista.

Quería también avisarte de que esto lo hago por el perro, porque no se merece haber coincidido en esta vida con alguien como tú, porque con unas horas de cariño, comida en abundancia y agua el perro ha estado descansando sin acordarse ni un segundo de ti. Afortunadamente.

Quería avisarte de que hago esto para que todo el mundo que conocía al perro en tu zona, tus amigos, tu pareja, tu familia y tu entorno reciban este Tweet, y sepan qué tipo de persona eres, y lo que haces con los animales que tienes a tu cuidado.

Quería darte las gracias. Gracias por dejarlo ir de tus manos, de tu maltrato. Gracias, por que ahora nos vamos a encargar personalmente de que este cabronazo tenga la vida que se merece, y una casa donde lo quieran. Gracias.

Los buenos SIEMPRE ganan. Feliz Domingo".

Como decíamos, una historia que resume lo peor del ser humano capaz de abanadonar a su suerte a otro ser vivo para que muera bajo el frío y de lo mejor: una persona que hizo lo que cualquier otra con corazón haría. ¡Gracias, Jorge, por ser como eres!