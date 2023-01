El reencuentro de Tania Deniz y Albert Barranco en ‘Pesadilla en El Paraíso 2’ nos deja en modo romántico

Esta semana Kiko Jiménez y Tania Deniz se miden las fuerzas en Pesadilla en El Paraíso 2 al ser los dos nominados. Así que, podemos decir que estos días han sido los más duros para la tinerfeña que se estrena en esta posición y, además, sin su colega José Antonio Avilés que había sido uno de sus apoyos más fuertes y fue el último expulsado.

Esperábamos la visita de Albert Barranco a la granja para darle un poco de ánimo y allí ha estado. Después de fundirse en un abrazo eterno y darse mil besos ella le ha preguntado por qué ha tenido que teñirse el pelo. Aunque luego aclaró que estaba muy guapo.

“Yo la veo muy bien, al final es como es ella. Es una chica que va para adelante y lo que venga por los lados le da igual. Es de mecha cortísima y al final eso trae muchas cosas positivas, ya lo sabe, y otras no tan positivas. Pero bueno, al final, la gente tiene que saber lo que hay, tú eres así. Tienes muchísimo apoyo fuera, la gente te quiere mucho. Tu familia está a tope, la mía también. Yo estoy al cien por cien, ya lo sabes”, decía el novio orgulloso.

Tania preguntaba por su suegra con la que parece llevarse mejor que Shakira con la suya. “Mi madre está a tope ahí con el Instagram”, reconocía Barranco. “Tu madre está espectacular, me ha dicho que te de un montón de besos de su parte”, le transmitía.

Tenía un consejo para su novia: “Sonríe mucho, que cuando sonríes eres un espectáculo. Piensa a veces las cosas y si tienes que pedir perdón a alguien, no pasa nada por pedir perdón y centrarte un poco”. Y lo decía en alusión a la discusión que tuvo Tania con Silvina.

Superando miedos

Ambos hablaron de los miedos que tenía Albert con este reality y es que no quería que se repitiese lo que sucedió en Supervivientes. Él se fue a Honduras dejando a una pareja de la que estaba super pillado y cuando volvió ya no sentía lo mismo y no quería que eso sucediera ahora.

“Soy una persona a la que le cuesta mucho sentir por alguien y soy un pájaro loco y cuando me centro y quiero mucho a una persona lo doy todo al cien por cien y hago todo lo que haga falta para estar bien con ella y cuando se venía para aquí es verdad que llevábamos dos meses, muy poco, y al final pueden pasar muchas cosas. Yo me enamoré de ella…”, contaba mientras se le quebraba la voz por la emoción.

“Yo me enamoré de ella muy pronto y eso mucha gente no lo entiende, y eso me da igual, porque mientras lo entienda yo y lo entienda ella, me vale y yo quiero todo con ella y en el momento que yo sabía que se venía para acá, lo pasé muy mal”, explicaba.

Proposición

Nagore Robles le pedía que mirara a la cara a su chica y le dijera lo que sentía y llegó una declaración de amor de esas que nos ponen en modo romántico. “Espero que te vengas a vivir conmigo pronto”, le decía.

Y ambos aseguraban que recordaban el olor del otro a través de la sudadera que tenía cada uno de su pareja. Pero el encuentro fue breve y tocó despedirse y Barranco, como buen novio, le dio todo el ánimo que pudo.

Después de despedirse, volvieron a verse cuando estaban todos los compañeros en el establo. Y ahí les llamó la atención a los granjeros por el trato que le estaban dando a ella y a Mar López. Y conocimos la noticia de que Barranco se quedará en la granja hasta el próximo jueves. ¡Menuda sorpresa! Y no será el único, que Maite Galdeano también se queda hasta el jueves y ya ha dejado claro que quiere cambiarle el puesto a María José Galera.

Veremos el próximo jueves si vuelven juntos a Madrid o les toca despedirse porque Tania se queda.