Alejandra Rubio cuenta con muchos nervios los motivos de la ruptura con su novio

“Cuando una no está pasando un buen momento hay que echarle sentido del humor”. Con esas palabras Emma García intentaba animar a Alejandra Rubio en Fiesta antes de comentar los motivos de la ruptura con su novio. Esta semana Kiko Hernández dejaba caer que había una noticia sobre su vida íntima y antes de que seguir con las especulaciones ha sido ella la que ha querido dar explicaciones en su programa.

“No me lo esperaba”, le decía la presentadora. “Ni yo”, decía ella tímidamente. Y es que las cosas no han salido como ella esperaba con su chico, Carlos Agüera. Daba la cara para zanjar todos los rumores y dejar las cosas claras.

Empezó aclarando que todo lo que se había dicho de crisis durante Navidad era falso. “Él fue a pasar las Navidades con su familia y yo con la mía, y no pasó nada”, aseguraba ella, “pero… no sé cómo decirlo”.

Ruptura confirmada

“Habéis roto”, terminó por confirmar Emma. “Sí, es que poco más te puedo decir. Lo que te pudo decir es que nos llevamos fenomenal, estoy super contenta porque nos llevamos genial”, aseguraba.

“Tenemos super buena relación. Su familia es mi familia y la mía, la suya. Y eso seguirá siendo así siempre. Y estoy muy contenta por esa parte porque, muy bien”, aclaraba.

Tras esas palabras, Emma no lograba entender que hubieran puesto fin a su relación de una semana para otra. “No, ningún motivo en concreto, ha sido porque, como todos sabéis, él no vivía aquí, se vino a vivir aquí y adaptarse a una nueva vida es complicado. Las diferencias de vida, que al final mi vida es pública y la suya no. Estos últimos meses no ha querido saber nada con esto, que yo lo entiendo perfectamente”, contaba.

Puerta abierta

Emma insistía en saber si había sucedido algo esta semana que hubiera colmado el vaso, pero Alejandra insistía en que no, pero dejaba la puerta abierta. “En esta vida nunca se sabe, que la vida da muchas vueltas”, aseguraba.

La presentadora percibía que Alejandra lo había dejado enamorada. “A ver, es que nos queremos muchísimo, los dos, pero hay veces que ya está, tampoco tengo mucho más que decir”, terminaba diciendo recordando que se llevan fenomenal.

“Es duro, pero pasará”, le decía Emma para zanjar el tema.

Seguro que llegan más capítulos de esta historia. De momento, Alejandra vuelve a ser una mujer soltera.