Alejandra Rubio habla de apps de citas, trucos para ligar o novios famosos con Nagore Robles y Alba Carrillo

El amor bajo los focos. Ese era el tema inicial del segundo capítulo de Nos hemos liado, el videopodcast de Nagore Robles y Alba Carrillo. Si en su estreno contaron con la presencia de Violeta Mangriñán, en esta ocasión, ha llegado Alejandra Rubio.

Han empezado hablando de si su próxima pareja debía ser famosa o anónima. Mientras Nagore Robles apostaba por alguien no conocido, su compañera entendía que era mejor alguien famoso que supiera de qué va el tema y pudiera entenderla. “Yo me veo más cómoda entre la fauna ibérica de la fama”, aseguraba Alba.

El caso es que han considerado que la mejor para hablar de estos temas era Alejandra Rubio, famosa de cuna. Le han recordado que su llegada al mundo llegó acompañada de un especial en televisión con un seguimiento exhaustivo. “No he querido verlo”, aseguraba la hija de Terelu Campos.

Alejandra contó que se dio cuenta de que era famosa con 10, 11 años y más por los padres de sus compañeros de cole que por ellos mismos. Estudió con hijos de famosos y eso lo hizo más fácil y los principales problemas los tenía con esos alumnos que no venían de ese mundo. “Yo tenía mucho hate en el colegio por quién era mi madre”, confesaba.

Y en cuanto a sus parejas, admitía que “yo nunca he estado con un novio conocido. Nunca, nunca, nunca. Para mí que una persona se dedique a lo mismo que yo, no sé cómo lo llevaría”. En cuanto a sus relaciones, de momento no ha hecho exclusivas y sube pocas fotos de ellos en redes.

Trucos para ligar y apps de citas

“El truco para ligar es, si te gusta un chico, es que te metes en su Instagram y le das like a cuatro fotos antiguas, que de repente diga, ‘ay, ¿quién me ha dado like a esta foto antigua?’. Fotos clave que diga, ‘uy, le ha dado a esta foto, ¿por qué le gustará?’”, les recomendaba a las solteras de la mesa.

El problema es saber cuáles son las fotos clave y ella lo tiene claro: “Si lo que quieres es un polvo y ya, a las que salga gym, hot y si no, fotos más serias con la familia, los amigos”.

Puestos a hacer confesiones y después de decir que no tendría una relación con un famoso, sí ha desvelado que tuvo rollo de una noche con un chico conocido. “Ya le conocía desde hace mucho tiempo y fuimos a su casa. Siempre en casas, yo nunca he quedado con nadie en la calle”, admitía.

También desveló que usó una vez Tinder con su nombre y fotos reales. “Fue en 2020, justo después de la pandemia. Yo creo que ese día no pensé. Con la única persona que quedé, lo bicheé por Instagram y teníamos amigos en común”, contó.

Luego pasaron a hablar de otra app para ligar de famosos en la que está Nagore y la armó buena. Alejandra estuvo, pero nunca la llegó a utilizar. Alba ya ha pedido su invitación.

Y antes de acabar, una última confesión. Alejandra ha asegurado que, aunque hace mucho tiempo, tuvo una relación con un rollo pene.

Una charla de chicas con lecciones que aprender.