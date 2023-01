Las chicas de ‘La isla de las tentaciones 6’ reaccionan al segundo programa: “Me he quedado en shock”

“Me he quedado en shock”. Esa es la frase que resume lo que ha sentido Naomi tras ver el segundo programa de La isla de las tentaciones 6. Las chicas de esta edición se han reunido para ver el programa que ya está disponible en Mitele Plus y que podremos ver esta noche de lunes.

En el estreno nos quedamos pendientes de la reacción de Naomi tras ver cómo su chico, Adrián, le daba el collar a la chica que más le había vacilado. La vimos salir corriendo histérica perdida y él saliendo tras ella.

Veremos cómo termina la cosa y las despedidas de las parejas que se separan ya definitivamente para vivir la experiencia en sus respectivas villas.

Y claro, llegarán las primeras fiestas, las primeras conexiones, las primeras luces de la tentación y las primeras reacciones. Las chicas se han grabado mientras veían el programa y sus caras lo decían todo. Hay que recordar que ellas no han visto nada del programa más allá de las imágenes que les ponía Sandra Barneda en la tablet.

Reacciones

Para empezar, hay que señalar que en el vídeo podemos verlas menos producidas de lo que nos tienen acostumbrados. Muy de andar por casa para ver imágenes que han vivido, pero que todavía no han visto.

No llevaban ni diez minutos de visionado cuando a Naomi se le saltaban las primeras lágrimas. Hay risas, gritos, aplausos, caras de decepción y más risas. “Voy a potar, se me está revolviendo todo a nivel…”, insistía Naomi que, sin duda, es una de las más expresivas del grupo.

“Me he peleado hasta con los tentadores”, aseguraba mientras veía sus reacciones en la isla. Ellas mismas comentaban su vídeo.

Marina: “Que ganas de que lo veáis 🔥

Lydia: 🫶🏼

Naomi: ✨shock ✨

Esta aventura no ha hecho más que empezar y son muchos los que ya andan enganchados a este culebrón en el que ya se especula con varias infidelidades y rupturas.