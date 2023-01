Ponemos nombre a la chica que ha hecho sonar la primera luz de la tentación en ‘La isla de las tentaciones 6’

La isla de las tentaciones 6 se estrenó este lunes y el martes ya teníamos el primer debate del programa cargado de avances exclusivos que nos fueron desvelando información de lo que veremos a partir de ahora.

En alguno de los avances pudimos ver que en ambas villas sonaban ya las primeras luces de las tentaciones. Pues bien, Sandra Barneda daba la oportunidad a la audiencia de elegir en una encuesta, ver quién andaba detrás de cada una de las alarmas.

Los votos se inclinaron por saber el nombre de la primera chica que había sobrepasado los límites marcados por su chico y la verdad es que no nos hemos llevado ninguna sorpresa al saber que se trataba de Marina.

Hemos podido ver que entre ella y Álex las cosas están complicadas. Él ya nos dejó momentos complicados durante la primera fiesta con las solteras que luego su chica tuvo que ver en la Tablet.

Además, las discusiones entre ellos son constantes, incluso en el momento de la despedida como hemos visto en otro de los avances. Y esa toxicidad da pie a que ambos estén bastante abiertos a nuevas experiencias.

El caso es que ya percibimos cierta química entre Marina y Manuel, el soldado de 24 años con rasgos muy exóticos que tiene padres de Venezuela y Galicia. Buena combinación.

Tensión sexual

En ese avance que hemos visto en el debate hemos podido ver una conversación de ambos en la piscina sobre infidelidades. Y es que después de escuchar la alarma sonar, Marina ha dado por sentado que ha sido por Álex. Ahora se plantea si ha sido por calentón o porque hay cierta química. “No sé qué coño vas a ver cuando llegues ahí”, le decía Manuel sobre lo que será la primera hoguera.

“También está que lo haya hecho por un calentón y no porque, por ejemplo, a mí contigo, las cosas se ven que fluyen. Que no lo sé, que no lo estoy viendo. A lo mejor él también ha tenido una conexión y no solamente tema calentón”, reflexionaba ella.

“Todo va a ir a mejor, vamos a tener más libertad y vamos a disfrutar”, concluía el soltero que no dudaba en levantarse y acercarse a Marina para darle cariños que han hecho que salte la alarma en la villa de los chicos.

Y esto no ha hecho más que empezar.