Chanel, presente en la alfombra naranja del Benidorm Fest gracias al gesto de Aitor Albizua

Lo reconocemos: aunque haya pasado un año desde que Chanel se alzara con el micrófono de bronce del Benidorm Fest no lo superamos. La artista, que empezó su recorrido hacia Eurovisión 2022 hace un año al proclamarse ganadora de la preselección, se convirtió de la noche a la mañana en una de las artistas españolas más seguidas de nuestro país. ¡Y no es para menos!

Su SloMo ya forma parte de la historia de Eurovisión, siendo uno de los vídeos más vistos (gracias a su increíble coreografía) del canal oficial del Festival de la canción. Pero antes de dejar a toda Europa con la boca abierta desfiló en la ceremonia de inauguración de Eurovisión 2022 como una auténtica estrella.

Chanel desfiló por la alfombra turquesa de Turín con una minifalda negra, un corpiño de lunares y una increíble capa de flecos roja que fue la favorita de los expertos. El diseño fue un look de It Spain que enamoró a miles de personas. ¿Quién no ha soñado con ponérselo?

Chanel en la alfombra turquesa de Eurovisión 2022 / Daniele Venturelli /Getty

Aitor Albizua le pide a Chanel el look

Una de las personas que soñaban con ponérselo era el presentador de El comodín de La 1: Aitor Albizua. El conductor del programa ha querido rendir homenaje a Chanel en la alfombra naranja del Benidorm Fest 2023.

Aitor luciendo la increíble capa de It Spain que lució Chanel / RTVE

Aitor, quien estaba en el set de RTVE junto a Inés Hernand, apostó por llevar esta increíble capa que ya nos enamoró una vez. Y es que, aunque Chanel no estuvo presente en la inauguración oficial de esta nueva edición, el presentador hizo que estuviese la noche del domingo en la gala. Una gala pasada por agua, por cierto. Sin duda, un precioso guiño del presentador de La 1 a la cantante.