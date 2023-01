Críticas a Belén Esteban que se lo pasa en grande viendo a Karol G, Farruko o Becky G en Los Ángeles

Belén Esteban llevaba unos días desaparecida sin dar señales de vida. No aparecía en su programa, Sálvame, y tampoco en redes sociales. Hasta hace unas horas en las que ha desvelado que se ha pegado unas buenas vacaciones con su Miguel en Los Ángeles.

“Mucha gente preguntando donde estaba, hasta decían que me habían echado de Sálvame pues no, he estado con toda MI FAMILIA de vacaciones 12 días disfrutando de los míos. Estos días os iré contando❤️”, explicaba.

Y lo hacía junto a un carrete de turista típica cuando visita lugares como Santa Mónica y su Pacific Park para disfrutar de sus atracciones a orillas del Pacífico. Pero ahí no queda la cosa porque ya sabemos lo mucho que le gusta la música a Belén Esteban. Ha aprovechado su viaje a Estados Unidos para no perderse un festival de reguetón en el antiguo Staples Center de Los Ángeles.

El mejor festival de reguetón

“El mejor festival de reggaeton que he vivido @farruko @karolg @iambeckyg en crypto.com Arena gracias a mis amigos @eugeniamartinezdeirujo y @narcisrebollo🥰🥰. Lo di todo, disfruté muchísimo”, aseguraba junto a unas cuantas fotografías y vídeos de los conciertos que la mantuvieron arriba en todo momento.

Narcís Rebollo es uno de los importantes en la industria de la música y su pareja, Eugenia Martínez de Irujo, una buena amiga de Belén que debió ser la que medió para que consiguiera los pases para asistir a este evento donde pudo bailar, cantar y darle mucha gasolina al tema.

Está claro que si tenía una favorita era la colombiana, la mayor parte de los vídeos tienen a Karol G de protagonista. “Me muero”, comentaba su amiga Anabel Pantoja, también muy amante de la música urbana.

Lo que dejan claro estas imágenes y este viaje es que después de muchos meses horribles tras fracturarse la pierna, la Esteban se ha recuperado perfectamente de su lesión y puede volver a la actividad a tope.

Lola Índigo le mandaba un corazón rojo mientras que Javiera Mena copartía un “esooooooo”, muy significativo. Muchos no podían dejar de comentar cómo Belén lo está dando todo sin parar de bailar, mientras de fondo se ve al resto del público sentado sin apenas inmutarse.

Las críticas

Un detalle que ha servido a muchos para lanzar críticas sobre la entrega de Belén. ¿Y qué quieren? ¿Qué se quedase sentada mientras escuchaba un tema tan mítico?

Qué ridícula, todo el público sentado y ella dando la nota

SE CREE QUE TIENE 20 AÑOS

Quien te crees que eres? El dinero no lo es todo....

Bailas fatal

¡pero pq baila siempre igual y baila td lo mismo! N se es una cosa muy rara...esos morros y ese movimiento de manos!! Siempre lo mismo! Que barbaridad!

Como siempre !!!!te crees el ombligo del mundo ,allá donde vas no puedes pasar desapercibida

No entiendo ni esa forma de moverse ni que tenga que estar de pie cuando todo el mundo estaba sentado. Por lo que intuyo que la gente que estaba detrás no veía mucho y muy agusto no podían estar cuando tienes delante a una persona "bailando". El caso es llamar la atención.

No hay nadie bailando, sólo ella,hay que hacerse notar!!!😢😢

Pero que ganas de hacer tonterías , esta todo el público sentado y ella bailando no se yo esta chica que ganas de hacer cosas pera que la vean 👎👎.

El caso es que tiene pinta de que se lo ha pasado en grande y ahora toca volver.