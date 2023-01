Fue la semana pasada cuando Shakira y Bizarrap lanzaron su sessión 53 y todavía se sigue hablando largo y tendido sobre ella después de haber roto todo tipo de records. El debate está en la calle y se ha creado el team Shakira y el team Piqué y poco a poco unos y otros se van posicionando.

“¿La madre de Piqué y Clara Chía son mujeres también o están excluidas?”, preguntaba Kiko Matamoros en Sálvame al cuestionar el himno de empoderamiento en el que se ha convertido el tema.

“Ojalá yo hubiera sido cantante”, soltaba Belén Esteban que aseguraba que a ella le hubiera dado para hacer 14 sesiones que serían auténticos hits. “Si Shakira ha conseguido 100 millones en tiempo record, ojo con la Esteban”, dejaba constancia Adela González.

Belén toma partido

“Yo entiendo que haya gente que esté de acuerdo, que no, yo puedo entender todo. Shakira, para mí, es una cantante que lo que ha hecho es sentir lo que ha pasado en su vida. Yo no he visto que haya hablado de Piqué, habla de la experiencia que ha tenido con Piqué, pero es que, es más, cuando habla de la suegra, ¿es mentira? Cuando habla de la prensa, ¿es mentira? Cuando habla de lo de Hacienda, que el problema es de ella, pero él la deja tirada como una mierda”, expresaba Belén Esteban antes de que Kiko Matamoros le cortara el discurso.

“Laura Fa me contó que antes de que todo esto saliera Piqué ya estaba con Clara Chía y que los padres de Piqué tenían una casa de descanso y que los padres les dejaban las llaves para que se vieran, así que, Shakira, ¡olé tú!”, proseguía Belén.

“Estoy contigo”, aseguraba dejando claro cuál es su posicionamiento en este debate social sobre la infidelidad y la venganza.

Cada día conocemos un detalle nuevo de este circo que se ha montado en torno a este lanzamiento y donde tanto unos como otros van moviendo ficha en un cruce de indirectas que mediáticamente está dando mucho juego.