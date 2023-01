El clásico ‘Back for good’ de Take That tiene una nueva versión gracias a Roberto Leal y Raúl Gómez

El 13 de febrero de 1995 Take That iba a lanzar Back for good, otro de esos temas que rápidamente se convertiría en uno de los éxitos de la boy band. La presentaron en los Brit Awards y la demanda fue tan grande que tuvieron que adelantar la fecha de lanzamiento al 9 de enero.

Un tema en el que llevaba la voz principal Gary Barlow, autor de la letra y que debutó en el nº1 de la lista de ventas del Reino Unido. De hecho, se convirtió en la cuarta canción más vendida del año allí. Un éxito global que le hizo liderar listas de medio mundo. Hasta en 30 países fue nº1.

Una canción tan especial para el grupo que, incluso, Robbie Williams grabó una versión en vivo que lanzó como cara B de su single Angels.

De hecho, a lo largo de los años se han registrado multitud de versiones a cargo de otros artistas, más de 80. Sin duda, melodía que sonará a cualquiera que haya vivido los años 90 con ganas.

Nueva versión

Pues bien, dos de ellos deben de ser Roberto Leal y Raúl Gómez que han decidido grabar su propio videoclip de este tema. Y lo han hecho a su estilo, con humor. Ya tenemos nueva versión

“Ser canalla no se puede aprender, sale solo. Es una actitud, un don, un regalo divino, como el ser idiotas. Nosotros lo tenemos todo y también tenemos muy poca vergüenza!! P.d: los Take That nos han llamado para cubrirles los domingos, hemos dicho que sí. #TheIdiots #TakeThat #BackForGood by @robertolealg @takethat 🤡🎙️🤡”,comentaban junto al resultado de su trabajo.

“La madre que os parió! 😂😂😂”, comentaba Adriana Abenia. Y es que la pareja ha sacado el niño que lleva dentro para grabar unas imágenes con mucho rollo infantil.

¿Será el comienzo de una nueva carrera musical?