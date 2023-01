Zoe Bayona, 'La Isla de las Tentaciones 4', rompe con Josue en directo y toma una drástica decisión

A Zoe Bayona y a Josué Bernal los conocimos en La Isla de las Tentaciones 4, lugar donde aparentemente parecían la pareja más estable del programa de Telecinco. Sin embargo, durante el 2022 protagonizaron dos rupturas, la última de ellas, a priori, la definitiva.

"Es un capítulo muy difícil para mí. Pero os merecéis saberlo. He dejado a Josué, hemos dejado la relación", empezaba explicando desde la habitación que compartían ambos en pijama. Zoe explicaba que no quería que sus seguidores se diesen cuenta, pero que su expareja era "muy impulsivo" y le bloqueó en las redes sociales para no saber nada de ella.

Unas palabras que días más tarde quedaban en nada y retomaban su historia de amor. Un romance que ahora podría haber llegado a su final definitivo, a juzgar por la crudeza de sus palabras, tras compartir ella misma en su perfil de TikTok un "comunicado oficial".

"Mi vida ha dado un giro radical"

Tras dos años y medio de noviazgo ha anunciado públicamente su ruptura sentimental con Josué. Una noticia que le ha pillado de sorpresa a todos los seguidores de la pareja del reality, pero también al extronista de Mujeres Hombres y Viceversa.

"Mi vida ha dado un giro radical por una serie de acontecimientos que ya me veía venir, aunque quería pensar que no, que no volvería a pasar y que todo estaba yendo genial y maravilloso", explicaba adelantando que era un vídeo para evitar los "chismes" y confirmar de su propia boca lo que estaba pasando.

La influencer ha seguido revelando que esto era un mensaje en directo: "Esta persona se está enterando a la vez que vosotros, si ve el vídeo. Él se piensa que todo está maravilloso y que todo está bien y que cada uno por su lado, pero yo estos últimos cuatro días he estado muy mal", confesaba asegurando que en los últimos días ha estado en casa de una amiga que la ha acogido: "No quería estar compartiendo espacio con esa persona".

La drástica decisión que ha pillado por sorpresa a todos

Una vez pasados esos días, la extronista ha aprovechado que Josué no está en el domicilio para volver a casa, el mismo que hace unos días era su nidito de amor. Ha sido en ese momento cuando se ha dado cuenta que ella, a pesar de haber roto, no quiere abandonar el piso.

"Esta persona que antes era mi pareja ahora se va a convertir en mi compañero de piso durante una temporada hasta que encuentre un nuevo hogar. Lo quería hablar con él antes de publicarlo, pero creo que no deba preguntarle porque la casa es de los dos", ha zanjado Zoe.