La semana que Whitney Houston, Backstreet Boys, Alejandro Sanz y Coldplay con BTS arrasaron en LOS40

Por si alguien aún no lo sabe, la sección La Máquina del Tiempo de #Del40al1CocaCola es un viaje interactivo a través de la historia de LOS40. Esta semana el recorrido retrospectivo comienza con una colaboración que a muchos sorprendió por los diferentes estilos de los implicados, pero que sin embargo no pudo dar mejor resultado: se trata de My universe, el tema que unió a Coldplay y BTS, y que alcanzó la primera posición el 22 de enero de 2022, es decir, hace aproximadamente un año.

En 2018, el primer puesto por estas fechas lo logró otra colaboración, aunque en este caso de dos nombres con un nexo en común muy fuerte: su país de origen. Besos en guerra, de los colombianos Morat y Juanes, lideró el chart el 27 de enero hace cinco años; también se situó a la semana de su lanzamiento en el primer puesto de iTunes y Spotify, y fue doble disco de platino. Diez años atrás, en 2013, el número uno fue para Alejandro Sanz y Mi marciana; tercer sencillo de La música no se toca, obtuvo nominaciones a los Grammy Latinos y los premios Lo Nuestro.

Y seguimos con música en nuestro idioma. La Quinta Estación repitieron en el número uno hace quince años, en 2008, con Sueños rotos. Mientras que en 2003, hace veinte años, los chicos y las chicas de UPA Dance llegaron al puesto de honor con Morenita. Como recordaréis, el grupo surgió de la exitosa serie Un paso adelante, y estaba compuesto por Beatriz Luengo, Pablo Puyol, Mónica Cruz y Miguel Ángel Muñoz.

Para terminar el repaso, éxitos made in USA. Se cumplen ahora veinticinco años (24 de enero de 1998) del número en la lista de As long as you love me, de Backstreet Boys. Publicado primero en Europa y poco después en su país, ha pasado a la posteridad como una de las canciones más bonitas del quinteto (y uno de sus mayores hitos). Aunque para hito, el de Whitney Houston con I will always love you. Versión de un tema original de la cantante de country Dolly Parton, de 1973, la añorada Whitney la grabó para la banda sonora de El guardaespaldas. Obtuvo el liderato en LOS40 el 23 de enero de 1993 y estuvo 14 semanas en el primer puesto de los singles más vendidos en Estados Unidos.