El sobrino de Michael Jackson protagonizará el biopic dirigido por Antoine Fuqua

Hace unos días conocíamos que director de cine Antonie Fuqua era el encargado de dirigir la película centrada en la figura de Michael Jackson, el astro del pop fallecido en junio de 2009 a los 50 años.

"Para mí, no hay ningún artista con el poder, el carisma y el puro genio musical de Michael Jackson. Me influyó para dedicarme a hacer videos musicales al ver su trabajo: el primer artista negro en tocar en MTV. Su música y esas imágenes son parte de mi visión del mundo, y la oportunidad de contar su historia en la pantalla junto con su música fue irresistible", confesaba Fuqua en The Hollywood Reporter.

Ahora, el director estadounidense, responsable de cintas como Training Day, The Equalizer o la más reciente Hacia la libertad, ha anunciado, a través de una publicación en su Instagram, que el biopic ya tiene protagonista. Será Jaafar Jackson, sobrino del artista, el encargado de dar vida a su tío en un filme que llevará por título Michael.

"Orgulloso de anunciar que Jaffar Jackson será Michael en el evento cinematográfico que explorará el viaje del hombre que se convirtió en el Rey del Pop", escribió el Fuqua junto a una fotografía del joven caracterizado como Jackson.

Jaffar es hijo de Jermaine Jackson, uno de los miembros de los míticos The Jackson 5 y lleva más de una década dedicado al mundo de la música y el espectáculo: canta y baila desde los 12 años (actualmente tiene 26) interpretando versiones de Sam Cooke y Marvin Gaye, y hace 3 años lanzó su primer single original (y hasta el momento único), Got Me Singing, en el que se puede apreciar que su voz es bastante similar a la de su tío Michael, además de tener ya bien aprendidos sus característicos movimientos de baile.

Jaafar Jackson - Got Me Singing

"Es increíblemente emocionante ver a Jaafar dando vida a Michael", dijo Fuqua en declaraciones a Variety. "Hubo una conexión muy espiritual cuando conocí a Jaafar que tiene una habilidad natural para emular a Michael y una gran química con la cámara", señala el cineasta.

Michael contará con la producción de Graham King, quien ya se encargó de la oscarizada Bohemian Rhapsody, el biopic de Freddie Mercury. El guion correrá a cargo de John Logan, autor de los libretos Gladiator y El aviador.

Jaafar Jackson junto a su tía, La Toya Jackson, en Los Ángeles, California, en 2019. / Gabriel Olsen/Getty Images

"Conocí a Jaafar hace dos años y me sorprendió la forma en que de forma natural encarna el espíritu y la personalidad de Michael. Fue algo tan poderoso que, incluso después de dirigir una búsqueda a nivel mundial, resultó obvio que él era la única persona para hacerse con este papel. Estoy más que emocionado de que se haya unido al proyecto para interpretar a su tío. No puedo esperar a que el mundo lo vea en la gran pantalla como Michael Jackson", señala el productor.

La película explorará todos los aspectos de la vida del Rey del Pop, "incluidas sus actuaciones más icónicas que lo llevaron a convertirse en el mejor artista de todos los tiempos". Pero el hecho de que el filme se produzca con el visto bueno y cooperación de los herederos de Michael Jackson, podría influir en la forma en que Michael aborda las múltiples denuncias de abuso sexual infantil que se presentaron contra el artista durante su carrera y después de su muerte.

Jackson siempre negó las acusaciones y fue juzgado y declarado no culpable de abuso sexual infantil en 2003. El cantante siempre mantuvo su inocencia, pero las acusaciones, que se siguen manteniendo por algunas de sus presuntas víctimas, continúan empañando su legado.