Broncano echa a un espectador de 'La Resistencia': “No es broma, que se vaya a su puta casa”

La Resistencia sufrió este lunes un embarazoso enfrentamiento con un espectador. Fue durante la entrevista a Judeline cuando uno del público empezó a gritar y cantar.

Para ponernos en contexto, durante el programa hay varias secciones. En una de ellas Sergio Bezos, colaborador del programa, elige a dos personas aleatorias del público. Uno que le cae bien, que se sienta en una piscina de bolas, y otro que le cae mal y se sienta en un taburete incómodo al fondo del teatro. El que le caía mal, Javi, fue el encargado de faltar al respeto a todos los presentes. A lo largo de la entrevista, interrumpió a Judeline en numerosas ocasiones.

En La Resistencia, el público es uno más del show y participa activamente en el desarrollo del. Sin embargo, suelen tener apariciones graciosas y con respeto. En esta ocasión, David Broncano estaba molesto y advirtió al espectador: "A ver, por favor, cállate. Empiezo a estar al límite de que se le eche. Podría empezar a girarse la cosa y que se le eche del teatro". No es frecuente ver al presentador de mal humor aunque en este caso, tenía razón.

Si crees que estás siendo gracioso y nadie se está riendo, a lo mejor lo que tienes que hacer es CALLARTE.



Ánimo, chaval, cuando estés en tu casa seguro que piensas que la has cagado y te arrepentirás. pic.twitter.com/9sLeDqaZMI — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 30, 2023

Tras la primera advertencia, el espectador hizo caso omiso a las indicaciones del presentador y prosiguió con su mal comportamiento. Por lo tanto, David paró el programa y dijo: "Perdón, ahora seguimos la entrevista. ¿Se le puede echar, no? Échale". Sergio Bezos le acompañó y le condujo a la salida: "No lo hagas más difícil, te has portado fatal", razonaba el colaborador.

De verdad, que se vaya a su puta casa

Seguidamente, Broncano advirtió: "No es broma, echadle de verdad. Que no es irónico. No es para continuar con el chiste, es de verdad, que se vaya a su puta casa"

¿Quién es Judeline, la invitada de La Resistencia?

El pasado lunes, la invitada a La Resistencia fue Judeline. Una cantante que está destinada a ser el futuro de la música urbana en España. La joven artista nació en Caños de Meca, Cádiz en el 2003.En apenas unos años, y con tan solo un EP y varios singles publicados, ha llamado la atención de la prensa especializada y de algunos importantes productores del país. Su vínculo con Rosalía ha potenciado aún más su fama. Esta cantante va a realizar grandes cosas para la música.

Apuntaros el nombre, Judeline.