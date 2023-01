Así suena ‘X si volvemos’, la colaboración entre Karol G y Romeo Santos

A pesar de que muchos rumores señalaban a Shakira, parece que la próxima colaboración que Karol G lanzará de forma inminente será junto a Romeo Santos. El rey de la bachata, primero, y la colombiana, después, han confirmado X si volvemos, una canción que trata sobre volver a tener una noche de amor –y no más– con una ex.

El estadounidense ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que, sentado al volante de su coche, escucha los primeros versos de este tema. "No funcionamos. Lo dimos todo, pero no se nutrió. Por eso nos vamos, pero antes de irnos, vamos a hacerlo por última vez, bebe / que en el amor no, pero en la cama nos entendemos. Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos", canta La Bichota.

Seguidamente, la colombiana le ha comentado lo que intuimos que es otro verso de la canción: "Los bellaqueos no se olvidan". Una frase en respuesta a la descripción del post que reza: “Nuestro amor ta’ jodio, pero que sensación en la cama se acaban los líos”.

De esta manera, Karol G va desglosando y mostrando poco a poco los detalles de Mañana será bonito, un disco con el que curará nuestras penas a base de melodías y letras pegadizas. Tras Gatúbela y Cairo, todo apunta a que el próximo sencillo será este X si volvemos.

Además de este breve adelanto, la cantante ha publicado una serie de fotografías con el título de la colaboración junto a Romeo Santos. Cuatro selfies sobre un fondo rosa chicle que nos mete de lleno en el universo colorido que quiere transmitir con su próximo proyecto.

Este fragmento lo compartió ella misma hace una semana, camuflado entre un carrusel de imágenes en el que nos invitaba a cantar karaoke y seguir la letra de la canción. Sin embargo, en aquel momento pasó bastante desapercibido y, por supuesto, nunca habríamos imaginado que se trataba finalmente de un featuring. ¡Ganas de escucharlo!