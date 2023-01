¿Quién es Sofía Martín? 40 cosas sobre ella, por ella

Sofía Martín es una de las participantes del Benidorm Fest 2023. La joven es una de las 18 candidatas a representar a España en el Festival de Eurovisión 2023. Lo hará con el tema Tuki: una canción electrónica con un marcado caracter pop.

Y es que es precisamente gracias a esta mezcla de ritmos urbanos y electrónicos que Sofía Martín no ha dejado de ganar oyentes desde que anunció su candidatura, algo que no nos extraña nada. La joven ha colaborado con artistas de la talla de Abraham Mateo o VIZE. ¡Y esto no ha hecho más que empezar!

Temazos como Tóxica, que se viralizó en el momento de su lanzamiento, o Adrenalina demuestran que Sofía va a dar mucho que hablar en los próximos meses más allá de lo que suceda entre el 31 de enero y el 4 de febrero en el Benidorm Fest. Para conocerla mejor, Sofía Martín se ha atrevido con el test de las 40 cosas de LOS40.

40 cosas sobre Sofía Martín, por Sofía Martín

1. Nombre completo: Fanny Sophia Carabias Martín

2. Año y ciudad de nacimiento: 1996, Heidelberg - Alemania

3. Género musical favorito: Pop, Urban y Dance

4. ¿Cómo fue el momento en que supiste que querías dedicarte a la música? No ha habido un momento determinado, sino el resultado de un proceso. La música ha sido el cordón umbilical. Siempre he estado conectada, tanto en la casa familiar o en el colegio. Cuando he compuesto canciones desde pequeñita, me imaginaba que podría ser una artista.

5.¿Cómo recuerdas tu primera vez en un estudio de grabación? Gané un concurso llamado Europe's got talent en mi cole y el premio era grabar una canción en un estudio de grabación en Londres. Grabé una de mis primeras composiciones: Hello.

6. Un género musical que nunca tocarías: No tengo manías. Estoy abierta a cualquier estilo musical con buena "música", música auténtica que emocione.

7. Un artista y una artista favoritos: John Lennon y Amy Winehouse

8. La música que escuchabas en casa de pequeña: Indie, Pop, Rock y música Jazz. Por ejemplo, David Bowie, Javier Ruibal, Befye Lavefe, Fito y Fitipaldis, Bob Dylan, Leonard Cohen, Aretha Franklin, Louis Armstrong

9. Una canción con la que estés obsesionada ahora: Unholy (Sam Smith, Kim Petras)

10. La que odies escuchar ahora mismo: Ninguna

11. Una canción que te hubiese gustado componer de otro artista: Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52😂 , Demasiadas Mujeres (C.Tangana), Instant Crush (Daft Punk)

12. El artista con el que te gustaría colaborar: Tiësto

13. El artista que está en tu agenda de contactos: Abraham Mateo

14. Una canción tuya de la que estés orgullosa: Tuki

15. Si no fueses cantante, serías... compositora y productora

16. Una serie que te haya enganchado hasta ver 5 capítulos seguidos: La Casa De Papel

17. Un hobby o un deporte favorito: Bailar y surfear

18. Lo que más te gusta de la música: Lo que más me gusta de la música es el efecto interior que siento. Las emociones, todo eso...

19. Lo que menos: Nada

20. El Benidorm Fest para ti es... un regalo y una oportunidad gigante

21. Una palabra que defina tu canción del Benidorm Fest: Tuki

22. La red social que más te engancha: TikTok

23: La red social que más pereza te da: Ninguna

24. Algo que te dé pereza: Fregar platos

25. Una frase que te repites mucho: Los sueños se cumplen

26. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: Puedo balancear botellas en mi cabeza

27. ¿Cuál es tu personaje de dibujos animados o TV favorito? Kim Possible

28. Una película (o varias) que te defina: I origins, En busca de la felicidad, El club de los poetas muertos.

29. Algo que se te da FATAL: Mentir

30. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionada: Con buenos olores, me encantan los perfumes

31. Tu personalidad (eres calmada, hiperactva...): He preguntado a mis amigos y esta es la respuesta: positiva, leal, ambiciosa y graciosa

32. Un juguete (o juego) de infancia que recuerdes: me encantaban los juegos del patio: el pañuelo, la rayuela y el escondite

33. Lo que echas de menos: A mi perro

34. Algo de lo que te arrepientas: No contesta

35. Tu palabra favorita: Chuli

36. Una manía: No puedo salir de casa sin dos cascos diferentes

37. Tatuajes: 6

38. Un placer oculto (o algo que te de vergüenza reconocer que te gusta): Escucho pódcasts de crímenes reales

39. Si tuvieras que poner un tíulo a tu próximo disco o tema, sería... ehmmm.. EP: Vamos a bailar o La tóxica o, simplemente, Sofía Martín.

40. Si te encontrases a tu yo de niña, ¿qué le dirías? Que todo va a salir bien. Que, aunque no sea fácil, que siga y que continúe.