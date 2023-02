Jane Fonda, Rita Moreno, Lily Tomlin y Sally Field: cuatro iconos de Hollywood que triunfan con más de 75 años

Todo Estados Unidos tiene hoy los ojos puestos en Tom Brady. Y es que después de que anoche se celebrase en Los Ángeles la premiere de la película 80 for Brady que el propio quarterback ha producido, el deportista ha aprovechado el filón que esta le dio en los medios para anunciar su retirada definitiva de la NFL... Pero, aunque nos apena el hecho de no poder volver a ver a este jugador de fútbol americano en acción, desde LOS40 queremos hablar hoy del elenco que él mismo ha escogido para protagonizar la película basada en hechos reales que él mismo ha producido y que narra parte de su vida, 80 for Brady.

Anoche pudimos ver desfilar en la alfombra roja de la premiere de este filme que se estrenará el próximo viernes 3 de febrero en los cines de Estados Unidos a las mismísimas Jane Fonda, Rita Moreno, Lily Tomlin y Sally Field, cuatro mujeres de más de ochenta años que demostraron, una vez más, que la edad solo es un número cuando se trata de triunfar en la gran pantalla.

Fonda, Moreno, Tomlin y Field no lo dudaron ni por un momento. A sus, 85, 91, 83 y 76 años respectivamente, estas icónicas actrices se pusieron en manos del equipo de Brady con el director Kyle Marvin a la cabeza para interpretar a un grupo de viudas que, tras perder a sus maridos, se reúnen cada semana para ver todos y cada uno de los partidos de Tom Brady, el siete veces ganador de la Super Bowl que ahora ha decidido homenajearlas.

Las actrices posando junto a Tom Brady. / Getty Images

En la ficción, las cuatro mujeres a las que encarna el elenco de 80 for Brady empiezan a desarrollar una admiración absoluta por el jugador que las acaba empujando a ir a la final de la Super Bowl para apoyar a su ídolo. Y justo esto fue lo que hicieron ayer Jane Fonda, Rita Moreno, Lily Tomlin y Sally Field con Brady. Pues ninguna quiso faltar al estreno de la película en el Regency Village Theatre de Los Ángeles, y allí se mostraron absolutamente cómplices y cariñosas con el jugador y productor del filme, quien además de ser el centro de atención en el evento por haber sido el impulsor de este proyecto audiovisual tan personal, lo era también por su reciente divorcio de la modelo brasileña Gisele Bündchen.

Lily Tomlin y Jane Fonda. / Frazer Harrison/WireImage - Getty images

Fonda, Tomlin, field y Moreno arroparon a Brady en todo momento mientras posaban en la alfombra roja demostrando, una vez más, que se puede seguir siendo un icono del cine y brillar en cualqueir alfombra roja cuando se es mujer y se tienen más de 70, 80 e incluso 90 años como es el caso de Rita Moreno.

Sin noticias de 80 for Brady en España

Por desgracia para los fans españoles de estas actrices y del propio Tom Brady, de momento nada apunta hacia que esta película vaya a poder verse en los cines de nuestro país. Eso sí, las puertas están abiertas a que en algún momento plataformas como Netflix o Amazon Prime Video la adquieran para su catálogo y el público español la pueda disfrutar al igual que hará a partir del viernes el de Estados Unidos.