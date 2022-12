Jane Fonda anuncia que su cáncer está en remisión

Las buenas noticias sobre Jane Fonda han llegado al fin. Después de varios meses de preocupación generalizada sobre el estado de salud de la popular actriz y presentadora, a la que le fue diagnosticado un linfoma de Hodgking el pasado verano, ella misma ha sido la encargada de comunicar a sus seguidores y al público en general que en estos momentos el cáncer que se está tratando con quimioterapia desde septiembre se encuentra ya en remisión.

En una entrada posteda en su blog, en el que recoge sus vivencias tanto como enferma de cáncer, como las que va adquiriendo en su faceta de activista en favor de la lucha contra el cambio climático y otras causas sociales, la popular actriz aseguró el pasado jueves que a principios del mes de noviembre su oncólogo le confirmó que su cáncer se encontraba en remisión y que, por lo tanto, se suspenden para ella las sesiones de quimioterapia a las que se estaba sometiendo hasta ese momento.

"Me siento tan bendecida y tan afortunada... Les agradezco a todos ustedes que oraron por mí y me enviaron buenos pensamientos... Estoy segura de que esto jugó un papel clave en las buenas noticias. Estoy especialmente feliz porque mientras mis primeras cuatro sesiones de quimioterapia fueron bastante sencillas para mí dejándome solo unos días de cansancio, la última sesión fue dífícil y tardé dos semanas en recuperarme, lo que me dificultó lograr muchas cosas", escribió Fonda en su blog titulando el post 'El mejor regalo de cumpleaños de mi vida' — en alusión a lo que sucederá el próximo 21 de diciembre, cuando cumplirá 85 años—, del que ha replicado este fragmento en Instagram.

Aunque en su blog Fonda ha continuado su comunicado explicando cuáles son las luchas concretas en las que se encuentra sumergida ahora mismo y ha dado detalles sobre cómo pretenden ella y el resto de activistas combatir la industria del combustible fósil, en la red social de Mark Zuckerberg ha sido algo más escueta, de manera que ha dado pie a sus seguidores para centrarse en la primera noticia del comunicado y estos le han respondido al instante llenándola de mensajes de cariño, apoyo y de muchísima alegría.

"Enhorabuena, es una noticia maravillosa. Eres una gran inspiración para mí."; Estoy tan feliz por ti! Gracias por todo su trabajo duro. ¡Eres e inspiración! Te mando los mejores deseos... ¡Te quiero y te admiro mucho!"; "¡Feliz, feliz cumpleaños! Esa es la mejor noticia para ti, para el mundo y para todos los que te amamos" y "Como sobreviviente de cáncer, ¡Sí! Continúa y nunca mires atrás", son solo algunas de las palabras que la actriz ha podido leer en las redes desde que lanzó la buenísima noticia.

¡Desde LOS40 nos alegramos mucho por ti Jane! ¡Ojalá recibas el alta definitiva pronto y puedas decir adiós al cáncer para siempre!