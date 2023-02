10 cosas que no sabías (o no recordabas) sobre Coldplay

Que Coldplay es una de las bandas más exitosas del mundo no es ningún secreto. Actualmente, la agrupación encabezada por Chris Martin, ya prepara su próximo lanzamiento discográfico.

Esta semana hemos conocido el nombre del que será su nuevo trabajo. "Estamos terminando un disco que se llama Moon Music, que es el segundo volumen de Music of the Spheres, pero no saldrá en un tiempo", dijo el cantante en una conversación con el medio canadiense City News.

Mucho han cambiado las vidas de Chris Martin y los suyos desde la formación de la banda en 1996, en Londres, cuando no eran más que otros cuatro jóvenes con la cabeza llena de sueños. Ahora, son una de las bandas de pop rock más famosas y exitosas del planeta.

Hoy aprovechamos para repasar su historia a través de una decena de detalles que quizás no sabías o igual no recordabas sobre Coldplay.

1. Antes de ser Coldplay (Coldplay nació en 1996), el vocalista y pianista Chris Martin y el guitarrista Jonny Buckland formaron un grupo llamado Pectoralz, que pasó a ser Starfish cuando se les unió el bajista Guy Berryman. En 1997, con la llegada del batería Will Champion, quedaría completo el cuarteto.

2. Will Champion no sabía tocar la batería, pero había crecido aprendiendo a tocar el piano, la guitarra, el bajo y la flauta. Todos estos conocimientos le ayudaron a aprender a tocar la batería rápidamente, a pesar de no tener experiencia previa.

3. Publicaron su primer EP el 18 de mayo de 1998 con el título de Safety: 500 copias que fueron repartidas entre discográficas, periodistas y amigos (solo 50 se pusieron a la venta).

4. En marzo de 2000, Shiver fue el primer single que Coldplay logró colar en el Top 40 británico, en el puesto 35 concretamente. En junio publicaron Yellow, que se coló en la cuarta posición.

Coldplay - Shiver (Official Video)

5. Parachutes fue el primer álbum de estudio de la banda británica y este disco lo cambió todo, ya que no es lo más normal que el primer álbum de un grupo llegue al número 1 con tan aparente facilidad. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió en el Reino Unido, gracias a los dos sencillos de adelanto. En 2001 triunfaron en los Brit Awards como Mejor Banda Británica y Mejor Disco Británico.

6. Phil Harvey, amigo del colegio de Chris Martin, siempre ha sido considerado por los otros cuatro como el quinto miembro de Coldplay. En un principio fue el mánager del grupo, pero después pasó a ser el director creativo.

7. En 2002 llegaba su segundo álbum A rush of blood to the head, que incluye éxitos como The Scientist, una canción compuesta por Chris Martin después de escuchar All things must pass de George Harrison. La música del ex-Beatle sirvió de inspiración para Coldplay que, casualmente, grabó este álbum en Liverpool.

Coldplay - The Scientist (Live in Madrid 2011)

8. Las comparaciones con U2 se dispararon con el contenido del tercer disco, X&Y (2005), con temas como Speed of sound y Talk. Algo que no ayudó en estas comparaciones fue que Coldplay decidiera contar, para su cuarto disco, con el productor Brian Eno, pues Eno está directamente relacionado con los mejores trabajos de U2.

9. Viva la Vida or Death and All His Friends, su cuarto trabajo, fue el más exitoso del grupo gracias a singles como Viva la vida, que se convirtió en el primer número 1 de Coldplay en la lista de singles estadounidense Billboard Hot 100. También lideró en Reino Unido y otros muchos países. De hecho, el álbum fue el más vendido de 2008 en todo el mundo.

Coldplay - Viva La Vida (Official Video)

10. Al año siguiente de ganar 171 millones de dólares con la gira Mylo Xyloto en 2012, el grupo compuso la canción Atlas para la película The hunger games: Catching a fire. Se trataba de la primera canción de Coldplay compuesta especialmente para una película (en 2014 llegaría Miracles, para la cinta Unbroken, protagonizada por Angelina Jolie)