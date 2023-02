Gloria Estefan hace historia: se convierte en la primera mujer latina del Salón de la Fama de los Compositores

La cantante Gloria Estefan se convierte en la primera mujer latina en entrar al Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos. Esta distinción honra el legado y las contribuciones de autores en todos los géneros musicales. La organización incluye a los artistas 20 años después de su primer éxito comercial.

“He estado nominada anteriormente. Hay una cantidad inmensa de compositores que lo merecen y llegar acá es un sueño. Ser la primera de algo a esta edad es fantástico", dijo la artista cubana en una entrevista para la cadena CBS. La cantautora se muestra feliz y apunta que es una muestra del aporte de los latinos a la música en Estados Unidos y el mundo. "Significa que los hispanos hemos hecho una contribución importante al mundo de la música en los Estados Unidos y ojalá eso ayude a que muchos más latinos puedan recibir ese gran honor", ha dicho.

También recuerda que tanto ella como su esposo, el productor Emilio Estefan, tuvieron que mantenerse "firmes" en que jamás cambiarían su nombre y que "no íbamos a diluir nuestro sonido para sonar más americanos".

La cantante Gloria Estefan y su marido, Emilio Estefan, en 1992. / Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images

La ceremonia de ingreso al Salón de la Fama de los Compositores (SHOF, por sus siglas en inglés) será el próximo mes de junio en el Hotel Marriott Marquis en la ciudad de Nueva York (EEUU). Para la intérprete es muy especial este reconocimiento por la misma "magia" que significa componer música, pero especialmente por "ser la primera mujer latina a recibir ese honor". Junto a Estefan, pasarán también a formar parte del SHOF otros seis músicos: Sade Adu, Snoop Dogg, Glen Ballard, Liz Rose, Jeff Lynn y Teddy Riley.

"Desde niña, la música le habló a mi corazón con sus melodías y letras. Me sentaba a escuchar mis discos y leía los nombres de las personas que habían creado las canciones que me llenaban el corazón y me servían de catarsis y me imaginaba cómo ellos pudieron haber creado esa magia", relata Estefan, de 65 años.

"En esos momentos, jamás imaginé que algún día yo tendría el privilegio de componer canciones que significarían lo mismo para otras personas y mucho menos que terminaría siendo una de las pocas compositoras que reciben el honor de ser invitadas a ser parte del Songwriter's Hall of Fame", destaca la cantante.

La artista alcanzó la fama mundial con su sencillo Conga, como cantante de la agrupación Miami Sound Machine. En sus 40 años de carrera ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Cuenta con 3 premios Grammy y 5 Grammy Latinos.

Gloria Estefan, Miami Sound Machine - Conga

En 2015 obtuvo junto a su marido, por parte del expresidente Barack Obama, la Medalla Presidencial de la Libertad, la distinción civil más importante de EE.UU. Además, fue nombrada por la revista Billboard como una de las 30 artistas latinas más influyentes de la música. También, la cantante forma parte del Salón de la Fama de Compositores Latinos y fue reconocida por el Kennedy Center en 2017.

Emilio Estefan y Gloria Estefan reciben la Medalla Presidencial de la Libertad en 2015, de manos del ex presidente Barack Obama. / Kris Connor/WireImage

En Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos se encuentran artistas de la talla de Elton John, Billy Joel, Phil Collins, Cyndi Lauper, Stevie Wonder y Lionel Richie, entre otros.