Karol G estalla contra los que critican su cuerpo: “Quiéranse mucho”

Karol G se ha convertido en una referente muy importante para los amantes del género urbano. Pero con el transcurso de los días, demuestra que también ha marcado un antes y un después en todos sus fans, ya que muchos de ellos han aprendido a quererse y amarse a sí mismo gracias a su discurso.

Pero hay ocasiones en las que la colombiana se ve obligada a responder a todos aquellos que quieren desmontar su idea de aceptarnos tal y como somos. De hecho, es lo que ha ocurrido en su cuenta de Instagram hace tan solo unas horas.

La artista compartía las fotos oficiales de su nuevo tema con Romeo Santos, X Si Volvemos. En ella luce un top blanco que deja ver parte de su torso, y parece que a algunos usuarios no le ha gustado demasiado. "Esas fotos como que se las hizo su peor enemigo. No le favorece en nada, se le ve una barriguita y ahora no es que me caigan pues que es mi humilde opinión", dice un anónimo. Ante sus palabras, la Bichota no ha podido evitar responderle.

"Las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido y que aún no puedo creer que hicimos fotos juntas. No se trata de si me favorece o no el cuerpo porque pues es mi cuerpo y es así. Entonces para qué buscar que me quede diferente si es así. Y la barriguita fue por el hot dogsito que me regaló alguien estos días en un show... aunque real hace mucho no estaba tan juiciosa con el ejercicio así que puedo decir que en otro momento cuando no, va a poder verse más grandecita todavía", dice nuestra protagonista.

Pero aún hay más. "Nunca dejen que comentarios como estos distorsionen la forma hermosa de cómo se ven. Todos los cuerpos son diferentes, todos son bonitos tal y como son, qué chimba la diversidad y más allá, qué lindo es ver lo real y no lo efímero (Gracias de verdad a las personas que lo hacen). Han pensado alguna vez que hay personas que de verdad están viviendo cosas difíciles y pasando reales necesidades como para preocuparnos por una celulitis, una arruga o un gordito normal??? Mmmm... Espero que no. Quiéranse mucho pues!!!", concluye.

Sus palabras han sido aplaudidas por miles y miles de personas que han celebrado esa diversidad a la que se refiere la colombiana. La artista vuelve a demostrar que su propósito en la industria no es solo marcar un antes y un después con su talento, sino también usar su voz para inspirar a todo el que la escuche.

Y ahora, "importancia a lo importante": no queda nada para escuchar X Si Volvemos.