Ashton Kutcher sobre el aborto de Demi Moore: “Perder un hijo que crees que vas a tener es muy doloroso”

Ashton Kutcher está a punto de estrenar Tu casa o la mía junto a Reese Witherspoon y eso hace que tenga que hacer promo y conceder algunas entrevistas, algo poco habitual en él que intenta permanecer alejado de los focos. Una de esas entrevistas se la ha concedido a la revista Esquire y durante la charla ha recordado su matrimonio con Demi Moore.

Entre 2005 y hasta 2011 Ashton Kutcher y Demi Moore estuvieron casados. Y sobre lo que sucedió entre ellos, dio buena cuenta ella en su autobiografía que publicó en 2019 y que desveló prácticas como los tríos que hacían juntos o la culpa que tenía su entonces marido de algunas de sus recaídas como adicta al alcohol.

También habló de infidelidades por parte del actor y desveló que habían sufrido un aborto a los seis meses de embarazo y le responsabilizó a él en cierta manera.

Consecuencias del libro

En una entrevista con Esquire, el actor ha confesado que había conseguido dejar de estar en el foco mediático y había logrado proteger a la familia que ha formado con su actual mujer, Mila Kunis, cuando tras esa publicación, los paparazzi volvieron a la puerta del colegio de sus hijos.

“La verdad es que me enojé mucho. Finalmente, había llegado a un lugar donde la prensa no nos perseguía ni a mí, ni a Mila ni a mis hijos. Y de pronto, tenía a los paparazzi en la escuela de mis hijos”, expresaba.

Aun así, asegura que no le guarda ningún rencor porque son cosas que forman parte de su vida y tenía todo el derecho a contarlas.

“Tenía veintiséis años y asumí la responsabilidad de criar a una niña de ocho, otra de diez y otra de doce años. Así es como algunos padres adolescentes deben experimentar sus veinte años. Fue demasiado”, recuerda sobre esa etapa de su vida.

En cuanto a la pérdida de su bebé, explica que “perder un hijo que crees que vas a tener, y estar tan cerca de pensar que vas a tener un hijo, es muy, muy doloroso”.

“Todos lidiamos con eso de diferentes maneras. Por alguna razón, tuve que tener esa experiencia. Me encantan los niños. No me habría casado con una mujer que tuviera hijos si no me encantaran. Y haber tenido otro hijo habría sido increíble. Pero, por alguna razón, tenía que pasar por esa experiencia”, concluye sobre lo sucedido.

Finalmente llegó el divorcio. “Nada te hace sentir como un fracasado como el divorcio. Se siente como un maldito fracaso al por mayor”, reflexiona.

Nueva familia

Pero todo se supera y llegó Mila Kunis a su vida con la que ya había trabajado en una de sus primeras series. “Lo que hizo que nuestra relación se acelerara fue que siempre admiré a Mila. Sus talentos, sus habilidades, sus dones. Pero sabía que ella no me necesitaba. Y ella sabía que yo no la necesitaba. Además, ya conocíamos toda la suciedad del otro. Mi esposa es mucho más genial que yo”, asegura.

Ahora viven juntos con sus dos hijos. Él se sometió hace poco a una vasectomía y está enfocado en educar a sus hijos para tomar sus propias decisiones. Más de una vez han resultado polémicos sus métodos educativos.