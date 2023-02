Lola Indigo, Ana Mena y Pablo López, primeros confirmados en el cartel de LOS40 Primavera Pop 2023

De LOS40 Primavera Pop 2023 tan solo conocíamos la fecha y el recinto: El 14 de abril en el Wizink Center de Madrid. Sin conocer ni un solo nombre confirmado, las entradas volaron en poco más de un mes. Por eso, con todas las entradas agotadas, creemos que ha llegado el momento de desvelar nuestro secreto mejor guardado: ¡El cartel con los artistas que pondrá el acento musical de esta primavera!

¿Y quiénes serán los encargados de hacernos cantar, saltar y bailar en el festival de festivales pop? Dani Moreno 'El Gallo', Cristina Boscá y Tony Aguilar han aprovechado el subidón del café mañanero para dar la sorpresa en Anda Ya. Apunta y toma nota: ¡Aquí van los artistas confirmados!

Los artistas confirmados

Una de las artistas confirmadas es Lola Índigo, que desplegará las alas de El Dragón antes de su presentación en directo en mayo. ¿Nos traerá un nuevo adelanto en primicia? Estaremos allí para descubrirlo.

Otra de las cantantes que se suma a la lista de actuaciones y que también está de estreno este año es Ana Mena. La malagueña pondrá el Wizink Center de Madrid patas arriba con temazos como Un Clásico.

Por un lado, LOS40 Primavera Pop contará con un imprescindible de nuestra industria como es Pablo López. El malagueño ya participó en 2018 en la edición celebrada en Rubí, pero estará esta vez en Madrid para hacernos vibrar a golpe de piano.

Por otro lado, en una nueva apuesta por impulsar la música de artistas emergentes, DePol y Polo Nández se subirán al escenario para hacernos disfrutar en directo con sus canciones más populares, como Quién Diría y Latidos, respectivamente.

Otros como Marc Seguí, Walls, Nil Moliner, Bombai, Álvaro de Luna, Leo Rizzi y Marlon repetirán experiencia tras la espectacular edición del año pasado. Y Abraham Mateo y Beret completan el cartel de este año, regresando a nuestro festival con más ganas que nunca. ¿Quieres un resumen de esta primera tanda de confirmados? Aquí la tienes:

Lola Indigo

Ana Mena

Álvaro de Luna

Pablo López

Abraham Mateo

Beret

Nil Moliner

Marc Seguí

Marlon

Bombai

Depol

Leo Rizzi

Polo Nández

¡Todavía quedan más sorpresas!

Aunque LOS40 Primavera POP 2023 está SOLD OUT, si quieres vivir la experiencia desde el propio recinto de la capital aún no es tarde. Si no has conseguido tu entrada, estáte muy atento a todos los canales de LOS40 porque habrá sorpresas y si ya la tienes en tu poder... ¡PREPÁRATE PARA LO INESPERADO!

Los mejores momentos de LOS40 Primavera Pop 2022

Además, sobra decir que este evento estará disponible desde cualquier parte del mundo, por lo que si te has quedado sin o, simplemente, Madrid te pilla un poco lejos de casa y no puedes planear un viaje hasta la capital, permanece muy atentx a la antena de LOS40, porque muy pronto informaremos dónde podrás seguir LOS40 Primavera POP en directo.

Por último, avisarte de que el cartel no está cerrado. En breves seguiremos informando de futuras incorporaciones al evento. ¡Quedan varios nombres por confirmar!

Lo mejor de LOS40 Primavera Pop 2022

Estamos más que ready para vivir otro Festival LOS40 Primavera Pop con las mismas ganas que el año pasado. Nicky Jam, Chanel, Justin Quiles, Manuel Carrasco y Belén Aguilera fueron solo algunos de los artistas que hicieron posible la pasada edición. Fue un éxito rotundo y vivimos momentazos que ya forman parte del imaginario de los fieles de LOS40.

Este 2023, Madrid será, por decimoctava vez, el epicentro de la fiesta de la primavera con la mejor música en directo. ¡Solo en LOS40 Primavera Pop 2023!