Qué es el Día de la Marmota 2023: de la película de Bill Murray a las predicciones de Phil

Hoy, 2 de febrero, se conmemora el conocido como Día de la Marmota o, como se dice en inglés, Groundhog Day. Si no te suena esta fiesta o no aparece marcada en tu calendario o agenda, no te preocupes; se trata de una festividad que únicamente se celebra en Estados Unidos y que en el resto de países se conoce como el Día de la Candelaria.

Pero, ¿cómo surgió esta fiesta tradicional? ¿Qué tienen que ver las predicciones meteorológicas de una marmota y por qué se vincula este día con la película Atrapado en el tiempo, de Bill Murray? Aquí te contamos el origen y significado de esta tradición estadounidense.

¿Qué es el Día de la Marmota y cuál es su origen?

Para conocer las raíces de esta fiesta tradicional antes hay que saber qué significa exactamente el Día de la Marmota. Básicamente, consiste en un método tradicional y folclórico que a lo largo del tiempo ha sido utilizado por granjeros (sobre todo en EE.UU. y Canadá) para predecir el fin del invierno y dar la bienvenida a la primavera.

¿Cómo? Basándose en las predicciones meteorológicas de una marmota. Concretamente, en su comportamiento cuando sale de su hibernación (el 2 de febrero).

Su origen se remonta a varios siglos atrás, cuando los alemanes e irlandeses importaron esta tradición a Pensilvania, ya que esta era su manera entonces de pronosticar el tiempo; aunque ellos usaban erizos.

El Día de la Marmota en Pensilvania. / Getty

En este país, la marmota más famosa es Punxsutawney Phil, aunque hay docenas de estos roedores que son conmemorativos de cada estado pero con distintos nombres. Esta mascota (que ha ido cambiando, obviamente) lleva pronosticando el tiempo desde 1887.

¿Qué significa si la marmota Phil ve su sombra?

De acuerdo con la tradición, si el animal no ve su sombra cuando sale de su madriguera porque está nublado, entonces abandona su hogar. Eso se traduce en que quedan pocos días de invierno.

Mientras que, al ser un día soleado, si la marmota sí que percibe su propia sombra y se vuelve a su madriguera, entonces significa que el invierno durará, nada más y nada menos, que seis semanas más.

Tradicionalmente, el acto conmemorativo de predicciones se realiza antes cientos de personas que se desplazan hasta la colina de Gobbler's Knob, ubicada en Punxsutawney (Pensilvania).

¿Qué tiene que ver la película 'Atrapado en el tiempo'?

Hasta aquí todo bien, pero, ¿por qué se relaciona el Día de la Marmota con una película? En primer lugar, se trata del filme Atrapado en el tiempo (Groundhog Day, en inglés), de 1993, protagonizado por Bill Murray y Andie MacDowell.

En ella, el personaje de Murray, que trabaja como hombre del tiempo en la televisión, se despierta una y otra vez a la misma hora del mismo día: un 2 de febrero. Por ello, el protagonista se ve envuelto en una espiral del tiempo y se ve obligado a repetir el mismo día, cubrir el Día de la Marmota en Pensilvania, una y otra vez.

Las predicciones meteorológicas de la marmota Phil

El pasado año 2022, por ejemplo, la marmota Phil sí vio su sombra, por lo que la predicción determinó que los días de mucho frío durarían al menos dos meses más.

Hay quien dice que las predicciones de Phil son entre el 75% y el 90% exactas (según The Canadian Encyclopedia, de David Phillips), pero otros consideran que se trata simplemente de una tradición sin ningún tipo de veracidad.

De acuerdo con los informes recogidos por el Punxsutawney Groundhog Club, la famosa marmota Phil ya ha predicho 105 inviernos continuos y solo 20 primaveras tempranas.