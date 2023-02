Laura Madrueño presenta a su marido y cuenta su bonita historia de amor antes de irse a ‘Supervivientes’

Estamos muy acostumbrados a ver a Laura Madrueño en Mediaset, sobre todo, hablando del tiempo. Pero para muchos es todavía una gran desconocida y todo apunta a que eso va a cambiar ahora que va a tomar el testigo de Lara Álvarez y se va a marchar, en breve, a Supervivientes.

Antes de su partida, ha estrenado Huracán Madrueño, un video podcast de entrevistas que nos permita conocerla un poco mejor. Y uno de sus invitados ha sido su marido, Álvaro Puerto, que no es muy amigo de ponerse delante de los focos.

Ha hecho un esfuerzo para acompañar a su mujer en este nuevo espacio y para poner sobre la mesa cómo es su relación que comenzó hace ya siete años. No han dudado en comentar como empezó todo entre ellos.

El principio de todo

Álvaro estaba trabajando en Kenia cuando volvió a casa por Navidad. Se conocieron a los dos días de volver y su familia apenas tuvo tiempo de verle. “Nos fuimos a Murcia a pasar las navidades y mis padres me odiaron durante unos días. Luego me volví a Kenia y me siguieron odiando una temporada, pero ya al conocerte dejaron de odiarme”, admitía.

Se conocieron en un bar de Madrid cuando ella estaba con sus amigas arquitectas, profesión que coincide con el que ahora es su marido. “Fue bastante flechazo”, confesaba ella. “Sí, fue muy intenso”, corroboraba él.

No fue Tú a Boston y yo a California, pero sí fue algo así como Tú a Kenia y yo a México porque tras esas navidades, sus respectivos trabajos les separaron. “Digamos que fundimos el Skype antes de que existiera el teletrabajo”, aseguraba Álvaro.

Acabaron casándose el pasado junio a bordo de un barco y es que los océanos son otra de las pasiones de la periodista que ha llegado a publicar, incluso, un libro sobre estos temas. Y es que la naturaleza y la ecología forman parte de su vida.

Lo que deja

“A mí me ha costado también mucho tomar la decisión porque, como muchos sabéis, dejamos aquí a nuestros perros, a nuestras gallinas y, sobre todo, a mi huerta que es como parte de mí”, contaba Laura. “Más que yo”, bromeaba su marido.

Echará de menos su huerta, la maravillosa casa que le ha construido su marido y a su perrita Brandi que acaba de ser mamá. “Me voy a perder toda esa fase y me va a dar mucha pena”, confesaba sobre esa maternidad perruna.

No es la primera vez que vivirán separados una temporada a causa de su trabajo, pero él tiene claro que se pasará por Honduras a visitarla. Cada vez queda menos para emprender viaje a la que va a ser una gran experiencia de vida y de trabajo.

Cuenta atrás para que comience el reality en el que Mediaset ha depositado todas sus esperanzas para remontar una audiencia que cada cada mes.