Marta Riesco se enfrenta a sus compañeros de ‘Sálvame’ en directo y Mediaset toma medidas

Marta Riesco ya sabe que no es bienvenida en Sálvame y que su presencia en plató está más que vetada. La reportera no tiene ningún reparo en cargar contra el programa siempre que puede y, la tarde de este miércoles 1 de febrero, no iba a ser menos.

La novia de Antonio David Flores ha protagonizado un enfrentamiento en pleno directo con su compañera de profesión, Cristina Porta. Las dos periodistas acudían a la presentación de la feria de San Isidro 2023 en Madrid donde, entre muchos otros rostros conocidos, se encontraba Victoria Federica para recoger su galardón Juventud y Tauromaquia.

Según ha explicado Marta Riesco, ella había acudido para hacer su trabajando y, más concretamente, un reportaje para su programa, pero la guerra ha estallado cuando José Ortega Cano y Gloria Camila han aparecido en la alfombra roja. En ese momento, la reportera ha empezado a lanzar preguntas a padre e hija sin parar, haciendo que el resto de compañeros, incluyendo agencias, no pudiesen formular sus preguntas. Ahí ha sido acusada de mala compañera y ha empezado la discusión en directo con Cristina Porta.

El enfrentamiento en directo entre Marta Riesco y Cristina Porta

Mientras Cristina Porta conectaba con todos sus compañeros que estaban en plató, llegaba Riesco cargando contra la colaboradora: "La profesionalidad brilla por su ausencia. Trabajas en un programa que ha hecho lo que ha hecho", decía. Unas palabras a las que respondía Cristina sin dudar: "Estamos en un evento Marta, céntrate, no eres tú la protagonista", seguía: "Marta no estás bien, céntrate porque vas de feliz en tus redes y tú no estás bien". Esto hizo que la novia de Antonio David Flores aprovechase para acusar al programa y a todos los allí presentes de ser los culpables de su malestar.

Como viene siendo habitual, tras terminar la emisión, Sálvame ha subido el programa completo a MiTele Plus. Sin embargo, parece que el circo que han montado Cristina y Marta no ha gustado nada a dirección y han tomado la decisión de retirar al completo la conexión en la que aparecían ambos.

La pelea no ha quedado ahí

El calentón del momento ha hecho que el debate continuase fuera de cámaras, aunque no alejado de las redes. Marta ha comenzado a grabar en Instagram a Cristina para contar lo que estaba ocurriendo: "Todo el rato intentado acercarse a mí. Nos han tenido que separar porque he pedido por favor que no quiero estar al lado de ella y viene aquí a seguir grabándome. Trabajar así es increíble", decía irónicamente. Un hecho que cabreaba mucho a la colaboradora de Sálvame.

Después de ver la que había liado, Marta se ha grabado en stories más tranquila y ha querido dar una explicación. La reportera ha narrado que se había sentido atacada y hacía de nuevo referencia a su salud mental.