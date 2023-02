Marta Riesco acusa a 'Sálvame' y a todo su elenco de su boicot en Telecinco: "Ganan los abusadores”

Las diferencias entre Marta Riesco y todo el elenco de Sálvame, el programa estrella de por las tardes de Telecinco, son cada vez más notorias. Tanto es así que hace el pasado miércoles 1 de febrero la reportera plantaba cara a sus compañeros de la cadena, al coincidir en el mismo evento, protagonizando una enorme trifulca en directo, que ha dejado a la joven en la casilla de salida, ya que Mediaset la ha impuesto un veto.

Al parecer, Cristina Porta y Marta Riesco coincidieron en la presentación de la Feria de San Isidro en Madrid; cada una para hacer sus respectivos reportajes para los programas en los que trabajan. El momento de tensión se desató cuando Riesco comenzó a hacerle preguntas sin parar a Gloria Camila y José Ortega Cano, invitados a la gala, sin dejar que el resto de compañeros de profesión también pudiesen hacer su trabajo, lo que desató el enfado de Porta. Ambas se enzarzaron en una discusión, en la que los colaboradores de Sálvame, lejos de poner un poco de paz, contribuyeron a echar más leña al fuego.

Cristina Porta y Marta Riesco protagonizan un tenso encuentro. / Mediaset

Casi 48 horas después de lo sucedido, Marta Riesco sorprendía compartiendo desde sus redes sociales que el malestar de esta situación la había acabado provocando un ataque de ansiedad. La imagen era desgarradora. La joven estalló y con la voz entrecortada intentó desvelar todo tipo de detalles sobre el enfrentamiento.

Marta Riesco explicando su malestar desde su perfil de Instagram. / Instagram Marta Riesco

“Hace 48 horas fui a hacer un reportaje como sabéis. Un día que ni siquiera me tocaba ir a trabajar, pero fui porque tenía ilusión de hacer ese reportaje. Cuando llegue allí, me pusieron al lado del programa Sálvame, al cual tengo terror y pánico por todo lo que me ha hecho”, comenzó explicando.

Según Marta Riesco, la joven que participó en Secret Story empezó a “increparla” y a hacerle preguntas incómodas sobre su pareja con el fin de sacarla de “quicio”. Esta cuenta que finalmente entró al trapo porque no podía mantenerse pasiva ante todos los ataques que estaba viviendo, pero aun así insistió en que por favor la dejaran de acosar. Algo a lo que en palabras de ella también se acabaron sumando el resto de colaboradores de Telecinco que empezaron a jalearla y a insultarla sin miramiento.

El veto de Mediaset

La sorpresa llegaba cuando Marta Riesco aseguraba que no podía “hacer directos” porque la habían prohibido meterse con “las personas de la cadena” que tanto daño la habían hecho. “O sea, sí está permitido que ellos se metan conmigo, pero no lo está el que yo pueda meterme con ellos”, comentaba con un tono de indignación.

De esta forma, la periodista comunicaba que Mediaset había tomado medidas al respecto y la decisión parecía irreversible. Algo que como es de esperar no ha gustado nada a Marta Riesco que de forma muy tajante expresó que “los abusadores" volvían a ganar. En ese momento, acabó rompiéndose: “Aunque me veáis reír es muy duro ir a sitios, a un trabajo en el que te insultan, te vejan, te ridiculizan... y hacen que una persona que está sana acabe loca”.

Las stories seguían y seguían y al final, la joven hizo balance lucubrando que era lo que había detrás de esta inesperada decisión de Telecinco. “Al final, todo se reduce a que yo soy la novia de la persona que han echado por considerarlo un maltratador, que la justicia no, pero ellos sí. Solo quieren que me acabe yendo o que me queda callada ante los ataques. A mí no me han educado así”, declaraba muy contundentemente para después añadir que, su deseo es “seguir trabajando” y que no entiende por qué se la machaca y castiga cuando se pone al mismo nivel que ellos.

Marta Riesco ha escrito en su Instagram. / Instagram Marta Riesco

Las supuestas humillaciones

Marta Riesco aprovechó para abrirse en canal y relatar algunos detalles que las cámaras no han captado durante estos meses. La joven explicó que un compañero de profesión se disfrazó de payaso para acompañarla en el día de su cumpleaños con el pretexto de reírse de ella. Además, asegura que han puesto carteles en el camerino de ella mofándose y ridiculizándola, además de insultarla llamándola mocatriz.

De hecho, la joven confesó que había hecho después de que su relación con Antonio David Flores saltase a los medios. “Me han tenido seis meses en un edificio haciendo fotocopias solo porque no seguir la opinión de lo que se decía. Es inhumano”, declaraba justificando así su ausencia durante muchos meses fuera de las cámaras.

Sálvame, el destinatario de su último mensaje

La joven insistía una y otra vez en que el motivo de la disputa se basó en dar tres verdaderas acerca de Belén Esteban, Alexia Rivas y todo lo acontecido en las últimas horas. Marta Riesco confesaba que estaba sufriendo una recaída y que no lo único que perseguía es “la igualdad” porque se trataba de una situación muy injusta para ella.

“Son expertos en hacerte creer que eres una mentirosa aunque no hayas mentido y en arruinarte tu carrera”, seguía insistiendo.

Agradece el apoyo

Esta misma mañana ha irrumpido de nuevo en su perfil de Instagram para agradecer el apoyo que ha recibido de su familia, compañeros de profesión y amigos. “Si no hubiese sido por mi pareja no sé qué hubiese sido de mi ayer”, ha comenzado explicando mucho más tranquila y con mejor aspecto que la noche anterior.

La joven ha aprovechado para anunciar que los médicos la han dado la baja, la tercera en un año y ha vuelto a insistir en su mensaje: “Todo lo que quieren es quitarme de en medio. He aguantado más de lo que vuestra mente puede imaginar, pero lo de ayer me pareció lo más horrible, fuerte e injusto que me ha tocado vivir”.

Marta Riesgo explicando su situación a través de un storie de Instagram. / Instagram Marta Riesco

Eso sí, no sin antes mandar un último recado a Sálvame y a todos los colaboradores, a quienes ha tachado de “delincuentes”. “Tiene gracia que defendámosla igualdad en esta cadena, que hablen, que contesten... estoy precisamente haciendo esto y espero que me hagan caso y se me escuche y que no se me vuelva silenciar (...). Lo hago por todas las mujeres a las que le puede ocurrir esto”, ha terminando manifestando dando por zajando el culebrón.