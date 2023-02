Tanxugueiras: “Los concursantes del Benidorm Fest tienen que entender que Twitter es un mundo paralelo”

Ha pasado un año desde que Tanxugueiras enamoró a la audiencia gracias a su tema Terra en el Benidorm Fest. El trío formado por Aida Tarrío y las gemelas, Olaia y Sabela, se ha convertido en todo un fenómeno nacional. No solo en Galicia, también en toda España. Llevando el sonido tradicional de su tierra y añadiéndole sonidos actuales, el grupo no ha dejado de sonar desde que se hizo un hueco en la anterior edición de la preselección española.

Ahora, para la ilusión de los eurofans, las gallegas han vuelto al Benidorm Fest, concretamente a la fiesta del Euroclub de este miércoles, 1 de febrero, que se organizó en la ciudad alicantina. Felices de estar de nuevo en Benidorm, hemos podido charlar un rato con ellas.

Pregunta (P): ¿Cómo ha sido volver a Benidorm un año después? ¿Habéis tenido flashbacks buenos o malos?

Aida: Ni buenos ni malos, porque acabamos de aterrizar. Sí que es verdad que estar en el escenario va a ser super emocionante. La gente se tiene que quedar con lo bueno. Lo malo que sirva para aprender y lo bueno para disfrutar.

P: El pasado 2022 hicisteis 80 conciertos, ¿os quedáis con alguna fecha?

Olaia: Pues todas tienen su parte super mágica e importante. Yo creo que este año tuvimos dos fechas que fueron increíbles. Fueron A Coruña y Castrelos. Fueron dos conciertos donde había muchísima gente y además estaba conectada.

Sabela: Puedo decir datos: 80.000 y 40.000 personas. Yo lo digo. Tienen que volver a llamar a Catrelos para ver si así superamos a A Coruña.

P: ¿Se ha puesto en contacto algún participante de este año del Benidorm Fest?

Aida: La verdad es que no, que sepamos. Nosotras enviamos ánimos a todos ellos y ellas. Sabemos que son profesionales como la copa de un pino. Ayer estábamos trabajando y no pudimos ver la semifinal. Hemos podido ver algunos clips. Hemos visto a Agoney. Es super profesional y vale para ir a Eurovisión y comerse el mundo.

P: ¿Algún consejo a la hora de hacer frente a los comentarios que se leen en redes sociales?

Sabela: Cada uno lo va a llevar de la manera que pueda. Incluso entre nosotras tres, cada una lo llevó de una manera diferente. Mi único consejo es calma, calma y calma. Y, sobre todo, que lo disfruten.

Olaia: Y si quieren llorar que lloren; y si quieren reír, que rían; cada uno que viva sus emociones como le dé la gana.

Aida: Sobre todo entenderán que Twitter y las redes sociales son un mundo paralelo. No es la realidad. Las críticas siempre las va a haber y hay que quedarse con las constructivas. Nos encanta que haya debate.

P: Hablando de debate, la importancia del jurado profesional de este año sigue igual...

Aida: De eso sí que no tenemos ni idea. No tenemos ni idea de cómo son las votaciones ni cómo va el jurado. Cada año se aprenden cosas nuevas y todo irá mejorando. Como todo en la vida.

Sabela: Que cada uno lo haga lo mejor que pueda y pa’ lante.

P: ¿Tenéis alguna canción favorita del Benidorm Fest que no paréis de escuchar?

Aida: A mí personalmente me encanta Alice Wonder. Ya la sigo desde hace tiempo y la canción me flipa: su estilo y su estética.

Sabela: A mí me encanta Megara. A tope.

Olaia: A mí todas, de verdad. Desde aquí hago llamamiento para que vayan todos. Lo siento así. No voy a ser hipócrita. Tenemos que ir todos. Imagínate que tienes las dos ediciones representando ahí.

P: ¿Os veríais en una próxima edición del Benidorm Fest?

Aida: Nunca digas nunca, pero ahora mismo no repetiríamos. Creemos que tienen que venir otros grupos a vivir la experiencia, pero siempre estaremos conectadas con el Benidorm Fest.

Sabela: ¿Repetiríamos si no hubiésemos ido al Benidorm Fest ya? Sí, ¿repetiríamos ahora? No tendría ningún sentido. ¿Cuántos grupos ahí que necesitan esa oportunidad? Nosotros ya tuvimos la nuestra y todos necesitan su visibilidad.