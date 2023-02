‘God of War Ragnarok’ supera los 11 millones de juegos vendidos

Santa Monica Studio ha confirmado que God of War Ragnarök ha alcanzado los 11 millones de copias vendidas en todo el mundo. El aclamado título exclusivo de PlayStation fue lanzado el pasado 9 de noviembre, cosechando la ovación de la crítica y los jugadores. God of War Ragnarök es además el videojuego first party de Sony Interactive Entertainment (SIE) que más rápido se ha vendido en lanzamiento de la historia de PlayStation, llegando a los 5,1 millones de copias durante su primera semana en el mercado.

El título presenta la segunda parte de la saga nórdica de God of War (2018), que continua la historia de Kratos y Atreus. En esta aventura, padre e hijo deberán viajar a cada uno de los nueve reinos en busca de respuestas para prepararse para la profetizada batalla que supondrá el fin del mundo. Juntos se adentran en los nueve reinos en busca de respuestas mientras las fuerzas de Asgard se preparan para la guerra. Con un combate divertido y desafiante, una narrativa épica y emocionante, God of War Ragnarök cuenta una de las historias más esperadas de los últimos tiempos.

El título presenta un sistema de combate versátil con un sistema de progresión amplio y ofrece al jugador una experiencia inmersiva de exploración gracias a las características únicas de PS5 como la vibración háptica o el audio 3D. Un conjunto perfecto para ampliar la experiencia de la narrativa magistral de Santa Monica Studios.

Con más de 70 funciones de accesibilidad, God of War Ragnarök es además uno de los videojuegos más accesibles hasta la fecha, permitiendo que jugadores con diversas discapacidades puedan vivir esta emotiva y épica historia como el resto de jugadores.

God of War Ragnarök ya está disponible en exclusiva para consolas PlayStation, PS4 y PS5 en todas sus ediciones tanto en PlayStation Store como en tiendas habituales. Kratos y Atreus tendrán que luchar por sobrevivir ante peligros cada vez mayores. El Ragnarok está cada vez más cerca y millones de gamers en todo el mundo van a acompañar a estos dos protagonistas en uno de los videojuegos más esperados del 2022 y que se convertirá en un auténtico superventas de este año.