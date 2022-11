Más de 5 millones de jugadores ya disfrutan de ‘God of War Ragnarok’

God of War Ragnarök se convierte en el título first party de Sony Interactive Entertainment (SIE) que más rápido se ha vendido en lanzamiento de la historia de PlayStation. Así se anunciaba hace unas horas en el perfil global de la compañía, que detallaba además que el aclamado título de Santa Monica Studios había vendido 5,1 millones de copias durante su primera semana en el mercado (hasta el dia 13 de noviembre).

Este hito convierte al juego no solo en un récord de la franquicia God of War, sino también en un récord de la compañía global al ser el juego first party de SIE que más rápido se ha vendido en lanzamiento en su historia.

God of War Ragnarök es la segunda parte de la saga nórdica de God of War (2018), que continua la historia de Kratos y Atreus en su aventura a través de los 9 reinos por descifrar los misterios del fin del mundo: el Ragnarök. Ya está disponible en exclusiva para consolas PlayStation, PS4 y PS5 en todas sus ediciones tanto en PlayStation Store como en tiendas habituales.

Con más de 70 funciones de accesibilidad, God of War Ragnarök es además uno de los videojuegos más accesibles hasta la fecha, permitiendo que jugadores con diversas discapacidades puedan vivir esta emotiva y épica historia como el resto de jugadores.

En esta aventura, Kratos y Atreus deberán viajar a cada uno de los nueve reinos en busca de respuestas para prepararse para la profetizada batalla que supondrá el fin del mundo. Juntos, padre e hijo, se adentran en los nueve reinos en busca de respuestas mientras las fuerzas de Asgard se preparan para la guerra. A lo largo de su aventura, explorarán paisajes mitológicos increíbles, reunirán aliados de los nueve reinos y se enfrentarán a imponentes enemigos y dioses nórdicos.

El título presenta un sistema de combate versátil con un sistema de progresión amplio y ofrece al jugador una experiencia inmersiva de exploración gracias a las características únicas de PS5 como la vibración háptica o el audio 3D. Un conjunto perfecto para ampliar la experiencia de la narrativa magistral de Santa Monica Studios.

La era God of War Ragnarok ha comenzado en PlayStation con la llegada del videojuego más esperado del último tercio del 2022 que va a marcar el fin de año y que ha sacudido las consolas de medio planeta.