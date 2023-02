Karol G y Romeo Santos cantan a las relaciones tóxicas en ‘X Si Volvemos’: así suena

Desde que saltaron los rumores de una posible colaboración entre Karol G y Romeo Santos, sus fans no dejaron ni un segundo de suplicar a ambos artistas que la lanzasen cuanto antes. Han escuchado las súplicas y este viernes 3 de febrero ha llegado a todos los rincones del mundo X Si Volvemos.

La colombiana y el rey de la bachata se unen en una canción de reggaeton lento perfecta para bailar con esa persona especial (y bien pegados). Pero lo cierto es que su letra nada tiene que ver con el amor. De hecho, habla de una relación tóxica en la que dos personas, que saben que no pueden estar juntas, se desean físicamente y se encuentran para satisfacer sus necesidades sexuales.

"Vamo' a hacerlo por última vez, bebé (Bebé); Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos (Oh); Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos; No borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos; Pero así no (Ey)", dicen algunos de sus versos.

De momento no han lanzado ningún videoclip oficial de la canción, aunque es algo que sus fans no descartan que ocurra en las próximas horas o en los próximos días. Sea como sea, lo que está claro es que X Si Volvemos se ha convertido ya en su banda sonora favorita.

Precisamente la foto promocional de la canción que publicó la bichota hace unos días en sus redes se ha convertido en la protagonista de una polémica a la que ella no ha podido evitar responder. Karol compartió un mensaje en el que dedicaba unas palabras a un hater que opinaba sobre su cuerpo, criticando que no es una de sus mejores fotos. "No se trata de si me favorece o no el cuerpo porque pues es mi cuerpo y es así. Entonces para qué buscar que me quede diferente si es así. [...] Han pensado alguna vez que hay personas que de verdad están viviendo cosas difíciles y pasando reales necesidades como para preocuparnos por una celulitis, una arruga o un gordito normal??? Mmmm... Espero que no. Quiéranse mucho pues!!!", respondió sin tapujos la colombiana. Unas palabras que fueron aplaudidas por sus millones de fans.

Y tú, ¿has escuchado X Si Volvemos? ¿Ya sabes a quién dedicársela y con quién bailarla?