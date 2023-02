Blanca Paloma explica el signficado de su actuación en el Benidorm Fest 2023: “Es como el útero de mi abuela”

"La yaya Carmen si lo hubiese visto, no sé qué hubiese pasado. Tiene truco. En la portada de la yaya había un truco. (se refiere a la del single de EAEA donde sale su abuela). Si veis en el pecho de mi abuela hay como unos flecos que han estado en el escenario. Ese círculo de flecos es como el útero del que salgo y hacia donde voy". Con estas palabras ha confirmado Blanca Paloma el significado de su actuación en el Benidorm Fest 2023.

Una escenografía repleta de simbolismo y con un toque muy personal para ella para que estuviera presente una de las personas más importantes de su vida. Y el resultado no ha podido ser más espectacular a juzgar por la votación tanto del público como del jurado.

Blanca Paloma ha conseguido entrar por la puerta grande en la final del Benidorm Fest 2023 y ahora habrá que esperar para comprobar si finalmente logra alzarse como representante española para Eurovisión 2023 con esta actuación.

Ella asegura sentirse "como en casa" a la hora de definir su paso por el Benidorm Fest. "Presión siempre hay. Queremos que el mensaje llegue. Pero sí que creo que la experiencia ha dejado huella. He disfrutado en el escenario" ha reconocido sobre el nivel de exigencia que ha notado desde el escenario.

Su propuesta es algo diferente a lo que se viene mandando a Eurovisión en los últimos años pero que puede tener cabida al ser tan de nuestra tierra: "Yo creo que no hemos tenido oportunidad de mandar flamenco desde Remedios Amaya.Yo tengo un profundo respecto hacia el flamenco. No es un flamenco puro. Me encantaría seguir esa estela".

La escenografía de Blanca Paloma / RTVE

Blanca Paloma ha demostrado, además de talento, mucha ambición para meterse en la final: "Voy a por todas, lo tengo claro" reconoce la intérprete. "Me he convertido en ese personaje, en esa arquera que me acompañó durante el anterior Benidorm Fest" apunta sobre la postura de arquera al final de su canción.

La cantante ha empezado con un primerísimo primer plano, donde ha jugado con las sombras. En cuanto se ha alejado el plano hemos empezado a ver manos palmeando de los laterales. Pero eso es solo el principio, Blanca, que es una gran escenógrafa (ella misma ha ideado todo), sabe perfectamente que esto es televisión y ha ideado cada plano para que no puedas dejar de mirar. Esas manos palmeando se han convertido en bailaoras que han acompañado a la artista en todo momento.