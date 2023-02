Chanel tiene nuevo proyecto televisivo: jurado en ‘Cover Night’, el nuevo talent musical de TVE

¡Menudo año ha tenido Chanel! La artista se ha convertido en uno de los rostros más queridos de la industria musical gracias a su paso por Eurovisión 2022 donde consiguió una tercera posición gracias a 'SloMo'. Una medalla de bronce que en España supo a victoria. ¡Y no era para menos!

Además, durante estos meses ha lanzado Toke y ha estado trabajando en nuevas canciones, preparando música en el estudio. Pero la cosa no se ha quedado ahí, ¡ni mucho menos! Chanel es una artista 360, como diría Paquita Salas: cantante, presentadora y actriz.

Con todas estas tablas no no extraña que Chanel haya querido aceptar un nuevo reto: ser jurado en un talent musical. ¡Cómo leéis! La cantante estará en el nuevo programa de La1: Cover Night. ¡Pero no será el único rostro conocido! Mónica Naranjo también será miembro del jurado.

¿De qué va Cover Night?

Cover Night es el nuevo talent de TVE y que contará con Ruth Lorenzo como presentadora. Además, también estará Ana Guerra para hablar con los concursantes. Producida por el equipo de Mastechef, parece que será uno de los grandes estrenos de la temporada de La1.

Con Cover Night, TVE vuelve a tener un programa musical en su cadena principal. Una forma de dar cabida a la música que tan bien le funcionó con otros formatos como Operación Triunfo o Benidorm Fest.

Tendremos que esperar para conocer nuevos detalles sobre este formato, pero seguro que nos deja grandes momentos. ¿Cómo se desenvolverá Chanel como jurado?

