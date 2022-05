La actuación de Chanel y España en Eurovisión 2022: jugo de mango bien exprimido y mucho ‘slow mo’

Habemus actuación de Chanel en el Festival de Eurovisión 2022. Casi cuatro meses después de su victoria en el Benidorm Fest, la cantante se ha subido al escenario del certamen para interpretar SloMo frente a los cientos de millones de espectadores que han sintonizado la televisión desde todas las partes del mundo para seguir la gran final del certamen de música más importante. Todos ellos han sido testigos de cómo España, por primera vez en muchísimo tiempo, ha partido la pana, postulándose para hacerse con el Micrófono de Cristal.

Así ha sido la actuación de Chanel

Para Eurovisión, Chanel ha apostado por una actuación muy parecida a la que le dio la gloria en el Benidorm Fest, aunque ha introducido algunos cambios por aquello del factor sorpresa y porque una diva del pop como ella sabe lo que hay que hacer. Nada más empezar, en el arranque, ha metido unas trompetas para darle ese toque español e inmediatamente después ha hecho su aparición estelar la mami, la reina y la bugatti. Vamos, nuestra Chanel.

A partir de ese momento, no hay mucha novedad. El mismo juego de luces y sombras en el estribillo y los mismos movimientos perfectamente coordinados con los bailarines tanto en la primera como en la segunda estrofa. No ha faltado el maravilloso dance break. Uno no se acostumbra todavía a esos veinte segundos de la actuación. Es el clímax perfecto, aunque como Chanel no se conformaba lo mejor ha venido a continuación.

La actuación de España en Eurovisión 2022

El nuevo final de SloMo es apoteósico. Cuando pensábamos que después del dance break no podía hacer nada mejor ha cogido Chanel y nos ha dejado con la boca abierta. Para empezar, se sacado un abanico y se ha puesto a dar aire mientras una cortina de artificios caía desde arriba. Y entonces se ha puesto a bailar salsa, arrasando con un movimiento (esas piernas voladoras) que ni la ciencia puede explicar. El cierre perfecto para una actuación histórica.

Haz ‘zoom zoom’ porque todo funciona

Para la esperadísima final de Eurovisión, Chanel ha hecho un trabajo magistral, potenciando lo que funcionaba, añadiendo alguna que otra novedad por aquello de sorprender y retirando esas partes que menos gustaban, como los visuales del fondo que aparecían en el Benidorm Fest. Sustituir eso por una iluminación bastante ambiciosa ha sido un acierto.

También ha habido una evolución en el vestuario. Partíamos de los maravillosos monos diseñados por Carmen Farala, con bien de transparencias y de brilli brilli, y la pieza que ha lucido sobre el escenario de Turín ha venido a potenciar todo lo que ya puso en valor la ganadora de Drag Race España. El traje es de Palomo Spain. Consta de tres piezas: una torera, un body y unas botas altas. Todas las piezas tienen piedras de Swarovski bordadas sobre el tejido y eso le ha permitido brillar con luz propia...literalmente.

Y no nos olvidamos del Dream Team. Pol Soto, Raquel Caurin, Exon Arcos, María Pérez y Josh Huerta, los bailarines que han acompañado a Chanel en esta aventura desde el principio, también han sido una parte imprescindible de la actuación y son tan culpables como la artista del buen hacer de España en Eurovisión 2022.

España, una de las grandes favoritas

Pase lo que pase, España ha hecho un grandísimo papel en la 66ª edición del Festival de Eurovisión. Ahora toca esperar para ver si, tal y como apuntaban las casas de apuestas, que desde hace semanas la señalaban como una de las favoritas, consigue el respaldo del jurado profesional y del público a través de sus votos. La suerte ya está echada, ahora solo toca esperar, pero tengamos en cuenta que el poder del 'chanelazo' va más allá de cualquier resultado y así lo ha demostrado.