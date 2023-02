Megan Fox preocupa a sus seguidores por su mensaje en los Premios Grammy: "Suena como un grito de ayuda..."

Los Premios Grammy 2023, los premios más inmportante de toda la industria de la música, ¡ya se han celebrado! Entre los ganadores de este año destacan nombres como el de Beyoncé, qe ha batido un récord al ser la artista más premiada de la historia (puede presumir de tener en casa un total de 32 trofeos). Preo no fue la única galardonada de la noche; Harry Styles (Mejor Disco del Año y Mejor Disco Pop Vocal del Año) o nuestra española Rosalía, que se alzó con el premio a Mejor Álbum de Música Latina Alternativa o Rock por su Motomami.

Pero los artistas no fueron los únicos protagonistas de una noche en la que si hubo un momento en el que lo invitados deslumbraron fue, sin duda, la alfombra roja de los Grammy. Por ella pasaron la mayoría de los rostros más famosos del panorama musical, incluyendo Sebastián Yatra —que no posó junto a Aitana como se esperaba—, Harry Styles, que sorprendió con un colorido mono; el floral vestido de Lizzo o el impactante look de Cardi B, con un ondeante vestido azul klein.

Megan Fox preocupa a sus seguidores

Otra de las famosas que atrajo todas las miradas, como suele ser habitual por sus arriesgados estilismos, fue Megan Fox. La actriz, que acudió a la gala acompañando a su prometido, el cantante Machine Gun Kelly que estaba nominado este año a la categoría Mejor Álbum Rock (un premio que fue a parar a las manos de Ozzy Osbourne), sorprendió con un deslumbrante vestido de blanco con excote pronunciado e imponente pedrería a modo corset.

Aunque el momento cumbre de la intérprete de Transformers se orodujo bastante antes de la gala, durante la fiesta previa a los Premios Grammy de Clive Davis a la que también acudió la pareja. Estando allí, la actriz subió una foto a Instagram que despertó la preocupación de sus seguidores.

En una foto en la que Megan Fox aparecía con un impresionante vestido rojo encorsetado escribía: "Bajando del avión con una muñeca rota y una conmoción cerebral directamente a una fiesta de los Grammys". Tras esto, los mensajes de preocupación por parte de algunos de sus fans se sucedieron.

"¿Alguien más se pregunta si ella está bien? Suena como un grito de ayuda...", comentaba una usuaria. Mientras que otros trataban de quitarle hierro al asunto e incluso cuestionar la gravedad de su estado al no ver ningún signo de conmoción o fractura por su parte, otros expresaban su enfado.

"Esto solo demuestra lo difícil que es ser una celebridad y la presión para aparecer incluso con una conmoción cerebral. Ves las hermosas fotos pero nunca sabes lo que está pasando en realidad", reivindicaba una seguidora de la actriz.

Por el momento, Megan Fox no ha dado más detalles sobre el mensaje que posteó o sobre su actual estado.