Rosalía se lleva el segundo premio Grammy de su carrera y su forma de celebrarlo nos representa

Rosalía va camino de hacer historia y de convertirse en la mujer española con más premios Grammy. De momento, la solista ya tiene dos en su haber contando el que acaba de recibir durante la celebración de los Premios Grammy 2023. Motomami es el Mejor Álbum Latino Alternativo/Rock del año.

La intérprete catalana suma así un nuevo gramófono a su colección en la edición americana del premio. Hay que recordar que sólo en 2022, la artista cosechó 4 galardones en la versión latina de estos reconocimientos. Una situación que nos hizo soñar con que podría convertirse en la favorita de esta noche.

Pero la lectura de nominaciones nos dejó a Rosalía 'solo' con 2 candidaturas de las cuales 'solo' ha conseguido vencer en una (el premio a Mejor vídeo musical cinematográfico fue para Taylor Swift). La cantante sí ha logrado repetir su victoria en la misma categoría en la que hace 3 años consiguió encumbrarse: Mejor Álbum Latino Alternativo/Rock del año por El Mal Querer.

La vocalista y compositora se encuentra ahora mismo a 2 premios de Alicia de Larrocha, la famosa pianista que consiguió levantar hasta 4 Premios Grammy durante su carrera, todos ellos en las categorías de música clásica.

Rosalía no estuvo presente en la 65ª edición de los Premios Grammy que se celebró en el Crypto.com Arena de Los Ángeles y donde consiguió imponerse a artistas muy reconocidos en suelo americano como Mon Laferte, Fito Paez, Jorge Drexler...

MOTOMAMI GRAMMY WINNERR QUEEEEEEEEEEEEEEEEEEE??! pic.twitter.com/GeolRcIsl5 — R O S A L Í A (@rosalia) February 6, 2023

Por ahora Rosalía acumula 4 nominaciones en estos reconocimientos durante sus años de carrera y además de las categorías antes mencionadas, la artista también estuvo nominada como Mejor Artista Revelación en 2020.

La cosecha de premios para Motomami continúa. Y eso que desde un principio, la artista reconoció que tenía serias dudas de que el público y la crítica fueran a entender esta nueva aventura musical que la ha llevado a conquistar las listas de ventas de medio planeta.

"Motomami es el disco con el que más me he tenido que pelear para hacer, que más me ha costado hacer, (...) pero el que más alegrías me ha dado. Gracias por apoyar mi música siempre, aunque mi música siempre está cambiando. Gracias a Latinoamérica por tanta inspiración. Gracias a mi país por seguir dándome cariño y por no dejarme caer. Y gracias a mi familia, a mi equipo, a Dios, y al amor de mi vida, y a toda la gente que está detrás de este álbum" explicó en la ceremonia de entrega de los Latin Grammy.

Su discurso en redes para este premio ha sido menos llamativo pero nos representa: "MOTOMAMI GRAMMY WINNERR QUEEEEEEEEEEEEEEEEEEE??!"