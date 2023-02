Hens anuncia la publicación de su segundo disco: título, fecha y canciones

Antonio Hens, más conocido como Hens o "Hensito", se ha convertido en una de las caras más conocidas del panorama pop-urbano español. Tras el éxito de su primer disco, Hensito, en el que el segoviano se presentó con grandes temas como Me Encanta(s), % o Renfe; Hens ha confirmado que el lanzamiento de su segundo álbum, No me odio tanto, será el próximo 14 de abril.

El anuncio de la fecha no ha sido solo eso, sino que ha venido acompañado del tracklist completo del disco. Presentado de una manera de lo más original, el cantante acompañaba la publicación con un video en el que descubrimos los temas que compondrán el disco en grandes carteles rodeando un quiosco en el centro de Madrid. "¡Soy yo!", afirma ilusionado el cantante junto a uno de los carteles. Además, Hens también ha confirmado que el álbum vendrá acompañado de una gran gira de conciertos.

“NO ME ODIO TANTO” mi segundo disco 💿 el 14 de abril disponible en todas partes pic.twitter.com/7P9deR1c8I — henssss (@hensss_) February 6, 2023

Este es el tracklist completo:

Roto

No me odio tanto

Mami

Me has jodido el ciclo del sueño

Me da igual

Cuenta conmigo

Todo cambió

Tu lado de la cama

Alguien pa ti

Solo me conoces borracho

Ya no me enamoro

Aunque estoy mal

Además del quiosco que aparece en el vídeo que Hens ha publicado en sus redes sociales, el cantante ha compartido una lista de cinco ubicaciones en Madrid en las que sus fans pueden encontrar los carteles con las canciones del álbum. Aquellos que pasen por los quioscos de la calle Orense, 2; Santa Engracia, 96; Mariano Mayo Muñoz; calle Diego de León, 46; y el quiosco Oscar Ricardo Pérez Cervera.

Las referencias de Hens en No me odio tanto

Además, hace unos días, Hens publicaba una lista de Spotify titulada "el nuevo disco suena a..." en la que incluía pistas sobre cómo serán los nuevos temas. Una recopilación que sin duda nos deja con muchas ganas de escuchar el disco. Y es que incluye referencias tan diferentes como I'm just a kid, de Simple Plan; MI FAI IMPAZZIRE, del italiano BLANCO; Niño soñador, de J Balvin; o Y mírame, de Despistaos.

En este nuevo proyecto, el cantante vuelve a contar con Pablo Rouss y Paco Salazar en la producción; además del artista Equis Eme para la parte visual.

De los nuevos temas, ya conocemos Mami y Alguien pa ti. En dos días, el próximo miércoles 8 de febrero, podremos escuchar Todo cambió. Lo que no sabemos por el momento es si el álbum incluirá alguna sorpresa como las colaboraciones con Delgao, Walls o Recycled J que encontramos en Hensito.