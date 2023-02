Así es Pablo Rouss: el productor musical con 700 millones de escuchas en Spotify y 2 Grammy Latinos

Si en los últimos años has sido testigo del nacimiento de la Nueva Ola del pop urbano en español, donde destacan artistas como Pole, Hens o Walls explorando en sus canciones las vivencias de su día a día (el amor y el desamor, lo cotidiano o el precio de la fama), seguramente te suene el nombre de Pablo Rouss.

El productor pamplonés se ha convertido en algo menos de tres años en una de las figuras más reconocidas de la industria musical nacional. Con 28 años puede presumir de atesorar dos Premios Grammy Latino por su participación en la producción de Tacones Rojos de Sebastián Yatra, así como de haber colaborado con artistas de la talla de Lola Índigo, Belén Aguilera, Estopa, Pole, Hens, Walls, Marmi, David Bisbal, Álvaro Soler, Enol, Vanesa Martín, Funzo & Baby Loud; entre otros.

Tres años en los que ha producido más de un centenar de canciones con las que acumula más de 700 millones de reproducciones en Spotify, todo un logro conseguido a base de esfuerzo y trabajo que ahora combina con su faceta de cantante: el próximo 26 de abril presentará en la sala La Riviera su primer disco, Ciclos, compuesto por 17 canciones y las colaboraciones de una veintena de artistas donde aparecen nombres que le han ido acompañando en estos últimos años y celebrado cada nuevo triunfo en su trayectoria.

Pablo Rousselon, el hombre detrás del nombre artístico, comienza a vivir su sueño de la producción cuando abandona la carrera de diseño gráfico en Pamplona y monta un estudio de grabación con Miguel García, ex guitarrista de la banda Dawn Of The Maya, proyecto que le permite conocer al que terminaría siendo su mentor durante tres años: Alex Cappa.

Y es que la vida a veces nos sorprende y no sale como esperamos, y lo que se suponía que iba a ser un curso intensivo de un mes en Madrid bajo las órdenes de este referente en el mundo de la música metalera terminaron siendo tres años que llegarían a su fin por una necesidad de cambio: "Vi que en el mundo del metal no iba a llegar a más, porque estaba Alex Cappa, que era mi mentor y no buscaba ser más que él, así que me separé de este camino y me fui al mundo del pop, donde también estoy cómodo" explicaba durante una entrevista para Noticias de Navarra.

Durante otra entrevista en el periódico local Diario de Navarra, él mismo comentaba que su punto de inflexión fue trabajar en La tirita, la colaboración entre Lola Índigo y Belén Aguilera: "Fue mi primer trabajo discográfico grande y con artistas grandes. Enlacé una relación de amistad y de trabajo muy bueno con las dos, y a partir de ahí me llovió trabajo por todos los lados".

Belén Aguilera y Lola Índigo. La Tirita

Pronto comenzaría a trabajar con Recycled J y con Hens, que se ha convertido en un compañero de aventuras inseparables. Juntos produjeron y compusieron Hensito, el disco debut que el segoviano lanzaría al mercado en 2021, donde están presentes grandes hits como Me encanta(s), Dos días al mes, % o Hensito, que da nombre al disco.

Sin renunciar al sonido de las guitarras y del pop rock del que se empapó durante sus inicios, así como de las melodías y la forma de componer americanas (que siempre han estado en su radar y en sus influencias), Rouss fue creciendo poco a poco en popularidad y haciéndose un hueco dentro de la ya mencionada Nueva Ola del pop urbano en español, siendo responsable directo de la banda sonora de la vida de millones de personas tanto a nivel nacional como internacional.

Con Belén Aguilera terminaría produciendo todo su segundo disco, SUPERPOP, donde se incluyen los sencillos de CAMALEÓN e INTELIGENCIA EMOCIONAL. Además, ahora experimenta junto a la catalana la segunda vida que está teniendo Antagonista en las plataformas, que conseguía esta semana su pico más alto dentro del Top 50 España ocupando el vigésimo puesto y más de 250.000 reproducciones diarias. Todo esto meses después de su lanzamiento gracias a la viralidad del tema en TikTok, provocando que en las últimos 15 días haya superado el millón de escuchas semanales y que la artista rompa la barrera del millón de oyentes mensuales en Spotify.

Desde 2021, además, Rouss también ha querido presentarse al mundo como cantante con el lanzamiento de singles que formarán parte de Ciclos, su disco debut. Walls, Pole, Hens, Belén Aguilera, Álvaro de Luna, Recycled J y Marlon son algunos de los artistas que colaboran con el productor también en su presentación al mundo como cantante.

Sin una fecha de estreno todavía a la vista, Ciclos promete ser su consolidación como artista multidisciplinar dentro de la industria (porque su papel como productor ya es indiscutible). Un día que, estamos seguros, cuando llegué será igual de feliz que el momento en el que se llevaba a casa dos Latin Grammys por Tacones Rojos y Dharma. Dos premios que agradecía así a través de sus redes sociales: "Gracias al equipo, Lof, Juanjo Montserrat, Manuel Lara y a Sebastián Yatra por dejarme formar parte de esto. Sois una gran inspiración. Gracias a todas esas personas que me han dado oportunidades a lo largo de mi carrera porque gracias a ellas estoy hoy aquí y por último gracias a mi madre, que estés donde estés ahí arriba, esto va por ti. Te quiero ❤️. Seguimos cumpliendo sueños".

Los sueños se cumplen, la música triunfa y una cosa está clara: Pablo Rouss es pasado, presente y futuro de la música en español. ¿Qué sorpresas nos tendrá preparadas para el 2023? Solo el tiempo lo dirá.