Pillan la conversación de las chicas de ‘La isla de las tentaciones 6’ tras finalizar su primera hoguera

Uno no es consciente de lo duro que puede ser La isla de las tentaciones hasta que no vive su primera hoguera. Que se lo digan a las chicas de esta sexta edición que han sufrido lo que no está escrito viendo lo bien que se lo están pasando sus chicos en su villa llena de solteras con ganas de pasárselo bien.

Acababa la hoguera y todas tenían lágrimas en los ojos o caras de decepción porque no se esperaban algunas imágenes tan pronto en el programa.

“Chicas, vuestra primera hoguera ha terminado. Esta noche habéis experimentado sentimientos confusos y contradictorios. Sé que las imágenes que habéis visto han despertado viejos temores y nuevas inseguridades. Pero estoy convencida de que de aquí sacaréis un aprendizaje necesario para evolucionar no sólo en vuestra historia de amor sino también en vosotros mismas. Gracias chicas, podéis marcharos”, les decía Sandra Barneda una vez concluida su primera hoguera.

Se levantaron y se fueron por el camino de las antorchas de camino a la furgoneta que las llevaría de vuelta a la villa. Y fueron comentando lo sucedido sin percatarse de que seguían grabándolas.

Comentando la hoguera

“Lo que me espera, tía”, salía llorando Elena. Y vaya que le espera. Todavía no ha visto la infidelidad de David que le va a romper el corazón. “Tía, lo mío ha sido peor, lo mío ha sido peor”, aseguraba Marina, “tía, el mío se ha puesto en el jacuzzi con ella abrazado”.

“Estoy muy mal, me quiero ir a mi casa, tía”, volvía a tirar la toalla Naomi, “que no lo aguanto yo esto, ¿eh? que no lo aguanto”.

“Te debería doler más lo que ha dicho que los gestos que ha tenido”, le decía Marina a Elena, “porque que diga que antes de acabar va a estar soltero”. “Y, ¿por qué ha dicho eso?”, preguntaba una inocente novia. “No lo sé”, le respondía su compañera.

“Estoy enfadada porque he visto a un David que no lo conozco”, decía Elena ya frente a las cámaras, “me duele porque a David lo quiero un montón y no quiero perderlo”. No sabe lo que le espera.

Está claro que esta primera hoguera las ha dejado hundidas y eso que todavía no han visto nada.