El grito de dolor de Elena en la segunda hoguera de ‘La isla de las tentaciones’ es de los que erizan la piel

La cosa está que arde en La isla de las tentaciones, sobre todo, en Villa Paraíso donde ya hemos visto cómo David caía en la tentación de María. Por cierto, que vamos a ver cómo se levanta arrepentido al día siguiente.

Pero no es el único. “Que se nos van a adelantar, ¿qué pasa?”, le pregunta Álex a Yaiza en el avance del próximo programa. “¿Y tú? ¿Tú quieres?’, le responde ella. “Si quieres dormimos juntos, pero…”, le acaba diciendo Álex.

Y en la otra villa, las cosas andan también con tensión sin resolver. “Hace tiempo que no estaba con alguien que me gustase para algo más”, le dice Saúl Pina, el soltero vip, a Laura.

Manuel se ha pillado de Marina y ya hasta le canta serenatas, en plan moderno, mientras Elena no para de llorar pidiendo que su chico se controle, “es que ya va muy a saco”.

Las tentaciones hacen su trabajo

Y mientras ella se derrumba, David sigue con sus conversaciones sexuales con María. “Por la mañana decaigo, después de comer suelo estar cachondo”, le explica en la piscina. Y vemos más movimientos bajo las sábanas, aunque todavía no podemos certificar que vuelvan a ser suyos.

Siguen las fiestas donde cada vez se muestran más desinhibidos. “Te veo mucho más feliz y de aquí para arriba, yo te voy a ayudar”, le dice Miriam a Manuel.

Y hablando de Manuel, el otro, el soltero, sigue avanzando con Marina y después de cantarla logra besarla. “Si es que he estado como un niño, hermano”, le dice antes de que ella le envuelva en sus brazos. Por cierto, que Naomi cada vez está más cerca de Napoli y la cosa empieza a complicarse seriamente para ella.

Segundas hogueras

Llegará la segunda hoguera de los chicos. “Lo de Yaiza y yo no tiene ni punto de comparación”, asegura Álex tras ver las imágenes de su chica. David llorará al ver sus imágenes, suponemos que al ver el sufrimiento de su chica y recordar que la culpa es suya.

“Una cosa es jugar y otra cosa es lo que estoy viendo”, dice Manuel tras ver las imágenes de su chica. Y a Adrián, como que le da un ataque de ansiedad al ver las de Naomi.

Y las chicas también tendrán hoguera. “No puedo hablar”, dice Marina. “A mí no me sale hacer eso con Saúl, ¿por qué a él sí?”, pregunta Laura. “Esto me da entre lástima y risa”, asegura Naomi sobre lo que ve de Adrián. Aunque, lo que nos ha dejado impactados es el grito de dolor de Elena al ver la infidelidad de David. Eso sí que es duro.

Ver así a Elena ha removido a muchos en casa que han acudido a las redes para mostrar su apoyo. Muchos están con Elena y contra David, que se ha convertido en el odiado de esta edición.

Pero todo eso será el próximo lunes, en el siguiente capítulo de La isla de las tentaciones.