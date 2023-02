La decisión de Sheila Martori respecto a Juan Predetti en ‘Para toda la vida’ ha sorprendido a muchos

Dicen que un viaje es la prueba de fuego para una pareja. Y Sheila Martori se ha ido a Santorini con Juan, Héctor y Miguel, los tres últimos pretendientes que le quedan en Para toda la vida. Y ahí le ha tocado eliminar a uno de ellos.

A Miguel le dejaba claro que le faltaban cosas para verse con él. Con Juan empezaba a sentir desconfianza y con Héctor ha disfrutado mucho. Por eso no nos extrañó que fuera a él a quien le diera la primera de las dos rosas que le quedaban.

Miguel o Juan, solo uno podría llegar a la final. Con el argentino parecía que la cita en Santorini iba bien, pero tras lo sucedido con Carlos, parece que las dudas han llegado a la bachelorette.

Desconfianza

“¿Tú crees que estás preparado para tener pareja?”, le preguntaba y Juan daba vueltas en su respuesta. “Quiero confiar en ti, pero me cuesta mucho, me da mucho miedo equivocarme”, aseguraba ella. Para despejar algunas de esas dudas, decidía pasar la noche con él.

“La noche con Juan ha sido… Me ha faltado que fuera especial. Me ha faltado ese sentimiento de decir ‘guau”, decía al día siguiente. De ahí que, en la ceremonia de las rosas, haya decidido dejar al que parecía su favorito, fuera de la ecuación. Y la audiencia ha querido compartir su sorpresa en redes.

La despedida

Tras compartir su decisión, Sheila se ha podido encontrar a solas con Juan. “Solamente quería irme con vos, te quería conocer afuera, quería ver a dónde nos llevaba esto, yo tenía muchas ganas. No me arrepiento de nada y cada cosa que pasé acá, desde que llegué hasta ahora que me voy fue espectacular, por eso me voy tranquilo. Di lo mejor que tenía y si no es, no es, ya está”, le decía el argentino a Sheila.

Ella no podía evitar emocionarse. “Yo quiero que vos encuentres a esa persona y que realmente, anoche cuando hablamos, noté lo puro y lo ilusionado de tu corazón y creo que la gente buena, con buen corazón, se merece lo mejor y encontrar lo que busca y no era yo, no pasa nada, no seas tonta, no hay nada que lamentar”, añadía.

“Para mí, el tiempo que hemos pasado juntos ha sido increíble, cada uno de ellos”, le decía ella incapaz de mantenerse sin llorar, “y no sabes cuánto me duele decirte adiós. Eres increíble, te lo juro, increíble y solo te deseo toda la felicidad del mundo, que encuentres el amor, porque lo mereces todo”.

“Yo me estaba enamorando, estaba sintiendo cosas muy muy lindas por ella”, decía Juan frente a las cámaras, ya en soledad. “Sentía mucho por él, pero siento que con Juan no es el momento. Hay otras personas que creo que me pueden dar mucho más que Juan, por eso he tomado esta decisión”, aseguraba ella.

El argentino no viajará a Turquía con ella, sí lo harán Miguel y Héctor y uno de ellos será el elegido.