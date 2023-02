Sheila Martori conoce la decisión final de Carlos en ‘Para toda la vida’ y le cuesta aceptarla

La semana pasada vimos en la ceremonia de las rosas de Para toda la vida cómo Sheila Martori ofrecía una a Carlos. “Eres una tía increíble, pero…”, es lo último que le escuchábamos decir al pretendiente. Y nos quedábamos con las ganas de conocer lo que tenía que decirle.

Algunos pensaban que iba a renunciar y otros, que iba a continuar diciendo algo como que se había dado cuenta de que no podía seguir sin ella y acabaría aceptando. Pues bien, en el programa de esta semana, que se ha adelantado al lunes, hemos escuchado todo lo que tenía que decir.

“He estado pensando mucho, Sheila, y no me encuentro ahora mismo en la misma situación”, empezaba diciendo. “No la está aceptando”, comentaba Héctor con Miguel. Un rechazo que pilló a todos por sorpresa, sobre todo, después de la presentación familiar.

Las explicaciones de Carlos

“El haber tenido tanto tropiezo me ha hecho plantearme que no sé si es lo mejor. Ahora mismo soy un mar de dudas y para trabarte con los demás, preferiría dejarte camino”, explicaba a una Sheila que no daba crédito a lo que estaba escuchando.

Carlos es el perfil de chicos que ha estado presente en su vida y que nunca le ha funcionado. Desconfiaba de él, igual que sus amigas y eso les ha llevado a tener una relación de altos y bajos. Pero, aun así, ella seguía diciendo que él era su debilidad y no era capaz de dejarle escapar.

Sheila le preguntaba el porqué de su decisión. “No quiero hacerte daño, forzar algo que no está surgiendo natural. Creo que no llegamos a entendernos del todo. Lo intentamos, lo intentamos, pero si esto es así conociéndonos, si somos pareja, ¿qué va a suceder? Quiero lo mejor para ti”, terminaba diciendo.

Pedía disculpas y le pedía un abrazo que ella no quiso darle. “Vale, te deseo lo mejor”, le decía antes de irse y dejar a Sheila sin acabar de creerse lo que había sucedido.

Así que, no ha tenido que eliminar ni a Miguel ni a Héctor que eran los dos pretendientes que estaban en la cuerda floja. Con ellos y con Juan se ha ido a Santorini.