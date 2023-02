Así es Marisa Abela, la actriz que interpretará a Amy Winehouse

Después de años detrás del proyecto, la película biográfica de Amy Winehouse ya está en marcha. Después de darle muchas vueltas, Studiocanal se está preparando para hacer Back to Black, el filme sobre la vida de la cantante ganadora del Grammy que falleció trágicamente en 2011.

El proyecto avanza rápidamente desde que la directora Sam Taylor-Johnson, encargada de llevar a cabo 50 sombras de Grey, abordara la película. Matt Greenhalgh ha escrito el guion y anteriormente colaboró con Taylor-Johnson en Nowhere Boy de 2009, sobre los años de adolescencia de John Lennon de The Beatles.

Taylor-Johnson cuenta con Marisa Abela en el papel que interpretará a la cantante. El filme aún no tiene fecha de estreno aunque puede que esta quede fijada a lo largo de 2023.

Nacida en Brighton el 7 de diciembre de 1996, Marisa tiene actualmente 26 años (estrenará el filme teniendo 27, la edad en la que falleció Winehouse). Es de origen maltés, libio, ruso y polaco, además de tener ascendencia judía: su padre, el director Angelo Abela, es de origen árabe maltés; su madre, la actriz Caroline Gruber, procede de una familia de refugiados judíos polacos. Esto fue importante a la hora de elegirla como protagonista de la película, ya que las raíces de Amy eran de origen judío.

La actriz Marisa Abela. / Karwai Tang/WireImage

Este va a ser un gran año para Abela. Graduada por la prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art (RADA) de Londres en 2019, puede que ya la conozcas por haber aparecido en la serie de televisión Industry (BBC Two y HBO) y COBRA (de Sky One). Además, comparte cartel con James Norton en el thriller policial Rogue Agent y también es una de las intérpretes en la película Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Reynolds y dirigida por Greta Gerwig.

La intérprete tiene todas las papeletas para convertirse en una de las musas del cine de la Generación Z. La elección de Marisa para interpretar a Amy llegó después de un largo proceso: el equipo directivo de la película no quería a una actriz consagrada o que fuera demasiado popular.

Marisa Abela durante el rodaje de 'Back to Black' el pasado mes de enero. / GC Images/GC Images

Ahora que ya hemos visto las primeras imágenes del rodaje, hemos podido comprobar que Marisa tiene un gran parecido con Amy, pues iba vestida con una chaqueta de cuero de color negro, mini vestido de cuadros y bailarinas. Además, la actriz llevaba el característico peinado por el que Amy se hizo mundialmente conocida, además de sus pendientes de aro dorados y su intenso maquillaje con eyeliner negro.

Marisa Abela y el actor Eddie Marsan, que interpreta al padre de la cantante. / Neil Mockford/GC Images

La actriz estuvo rodando algunas escenas en la zona del Soho de Londres junto a su compañero de reparto, el actor británico Eddie Marsan, que interpreta al padre de la cantante, Mitch Winehouse. Estuvieron junto al conocido club de jazz Ronnie Scott's, donde Amy actuaba al principio de su carrera. Además, la película también estará protagonizada por Jack O'Connell como el exmarido de Winehouse, Blake Fielder-Civil y Lesley Manville como su abuela materna.

Marisa Abela y Eddie Marsan durante el rodaje de Back To Black en Londres. / Neil Mockford/GC Images

Marisa Abela se ha pronunciado sobre su preparación física y artística para su interpretación de Amy Winehouse. La actriz ha dicho que su entrenamiento incluye clases de guitarra, un régimen de ejercicios y dos entrenadores vocales: "Casi veo mi cuerpo como un verdadero instrumento que estoy entrenando para un trabajo. Tengo que trabajarlo de la misma manera que practico con la guitarra. Si llevara cuatro semanas practicando y todavía no pudiera tocar una canción, me asustaría", ha declarado. "Estoy separando mis sentimientos en torno a la pérdida de peso, lo que creo que para mí, a largo plazo, será realmente positivo", añade Abela.

Back To Black presentará muchas de las canciones de Winehouse y cuenta con el respaldo de Universal Music Group, Sony Music Publishing y The Amy Winehouse Estate. Amy dejó un gran legado en el mundo de la música, y sin duda Back to black se ha convertido en una de las canciones más emblemáticas y melancólicas de su trayectoria.