Public Image Ltd. no representará a Irlanda en Eurovisión 2023

El sueño de John Lydon, más conocido como Johnny Rotten, de representar a Irlanda en el próximo festival de Eurovisión, ha llegado a su fin.

A principios de año, el que fuera líder de los Sex Pistols anunciaba, a través de sus redes sociales, que competiría en la preselección de Irlanda para representar al país en la próxima edición del certamen europeo, que se celebrará el 13 de mayo en Liverpool.

La semana pasada, Lydon actuó junto con su banda actual, Public Image Ltd. (PiL), en un evento televisado en directo, The Late Late Show, en el canal RTE de la televisión pública irlandesa, el que se elegía al representante de Irlanda en Eurovisión.

John Lydon junto a los miembros de Public Image Ltd. / Brian Lawless/PA Images via Getty Images

Lo hacían con Hawai, el tema que, según describió, es "una canción de amor reflexiva, personal pero universal". Fue compuesta por él, en homenaje a su esposa Nora, enferma de alzhéimer, con el fin de recordar los buenos momentos vividos por la pareja en sus viajes a las paradisíacas islas del pacífico; una canción donde rememora los momentos más felices vividos junto a su mujer.

Public Image Limited - Hawaii | The Late Late Show | RTÉ One

Además, esta canción también va dirigida "a todos aquellos que atraviesen malos momentos en el viaje de la vida, con la persona que más les importa. Es también un mensaje de esperanza que dice que el amor lo conquista todo", explicó el cantante cuando la presentaron.

PiL competía con otros cinco aspirantes más. Adgy (Too Good for Your Love), Connolly (Midnight Summer Night), Wild Youth (We Are One), Leila Jane (Wild) y K Muni & ND (Down in the Rain) eran los finalistas que luchaban también por la plaza para Liverpool.

A pesar de que hubiese sido un gran candidato, los irlandeses se han decantado por los chicos de la banda Wild Youth y su We Are One, que fueron elegidos como ganadores por una combinación de votación pública, un jurado internacional y un jurado nacional.

Tras la actuación de Lydon y compañía, los jueces presentes en el estudio de RTE daban su opinión. Celine Byrne dijo que la canción "tocó" su corazón. Y agregó: "No tengo nada más que respeto por él como músico, pero no sé si es una canción para Eurovisión".

John Lydon junto a su mujer, Nora Foster, en una imagen de archivo. / Fin Costello/Redferns

Por su parte, Gemma Bradley dijo en su valoración: "Es muy importante hablar de estas cosas. Es la vida real. Realmente quiero felicitarlo por esa actuación". Y el dúo de jueces Jedward añadió: "Una canción delicada como esta podría sobresalir en Eurovisión, pero no estoy seguro de si es una canción para Eurovisión".

No es la primera vez que John Lydon trata de participar en Eurovisión. En 2018 también se postuló para representar a Irlanda con el tema Pleased to Meet You, pues a pesar de ser británico, sus padres son irlandeses: su madre es originaria del condado de Cork y su padre del condado de Galway.

Aunque no han conseguido la plaza que los hubiese llevado directos a Liverpool, PiL tiene previsto lanzar un nuevo álbum en este 2023, el primero en ocho años, y en el que se incluirá Hawai.